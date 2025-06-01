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初學者也能輕鬆參與！南韓首爾休閒式鐵人3項擴大舉辦 參與人數倍增

中央社／ 首爾1日專電
休閒式鐵人3項活動周邊除水上樂園外，今年首次利用漢江設置水上活動區域，事前或現場報名的民眾可拍攝跳水紀念照等，還可以乘坐遊艇欣賞沿岸風光。中央社
休閒式鐵人3項活動周邊除水上樂園外，今年首次利用漢江設置水上活動區域，事前或現場報名的民眾可拍攝跳水紀念照等，還可以乘坐遊艇欣賞沿岸風光。中央社

南韓首爾市政府本週末在漢江公園一帶舉行第2屆休閒式鐵人3項活動，規模較去年擴大，3天活動期間至少有2萬多人報名參與，活動也更為豐富，吸引更多外籍人士報名。

首爾市政府在5月30至6月1日舉辦第2屆休閒式鐵人3項活動，內容同樣包含游泳、單車騎行及跑步，其中游泳項目增設200公尺選擇，讓初學者可以更輕鬆參與，想要更有挑戰性的民眾則能選擇300公尺或1公里。

除了比賽項目的調整，今年也較去年增設了更多周邊活動，首爾市政府觀光體育局體育振興科科長柳濟禹向中央社表示，市府希望將這項活動打造成慶典，吸引更多家庭、朋友與情侶參加。

柳濟禹表示，今年光是報名參加民眾就超過去年的2倍，單純到現場參與周邊活動的人數料將更多。而報名的外籍人士數量更是從去年的100人增加到650人左右，現場也為此設置通曉中、英、日語的工作人員，下屆活動將視今年舉辦狀況，提供更多便利外籍人士的服務與活動。

柳濟禹說明，除了水上樂園外，今年首次利用漢江設置水上活動區域，事前或現場報名的民眾可拍攝跳水紀念照等，還可以乘坐遊艇欣賞沿岸風光。而今年活動適逢端午節，現場也準備了端午相關的傳統活動。

在南韓，端午節的重要性不及春節及中秋，一般民眾已經不太像台灣一樣會在這天進行相關活動，為了喚起民眾對傳統文化的記憶，現場準備了以菖蒲水洗手、製作端午扇、製作年糕等體驗活動。

風靡海內外的人氣韓劇「魷魚遊戲」也在這次活動中登場，由民眾組隊對抗形式，完成4人5腳、丟石頭、擲石毬、踢毽子等項目。

此外，今年活動更請到國家代表來與民眾同樂，包括和現代五項選手全雄泰進行的射擊比賽，和短道競速滑冰選手沈錫希進行的溜冰比賽，和跆拳道選手李多嬪進行的60秒連續踢腿比賽等。

首爾市政府在5月30至6月1日舉辦第2屆休閒式鐵人3項活動，民眾可依自己的步調進行比賽。中央社
首爾市政府在5月30至6月1日舉辦第2屆休閒式鐵人3項活動，民眾可依自己的步調進行比賽。中央社
首爾市政府在5月30至6月1日舉辦第2屆休閒式鐵人3項活動，游泳項目增設200公尺選擇，讓初學者可以更輕鬆參與。中央社
首爾市政府在5月30至6月1日舉辦第2屆休閒式鐵人3項活動，游泳項目增設200公尺選擇，讓初學者可以更輕鬆參與。中央社

首爾 遊艇 端午節 南韓

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