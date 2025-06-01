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工人、設備遭掩埋…印尼採石場岩石崩塌事故 死亡數增至18人

中央社／ 雅加達1日綜合外電報導
圖為5月30日，無人機拍攝的印尼西爪哇省井拉汶一處採石場發生岩石坍塌後搜救行動的場景。路透
圖為5月30日，無人機拍攝的印尼西爪哇省井拉汶一處採石場發生岩石坍塌後搜救行動的場景。路透

印尼西爪哇省一處採石場在5月30日發生岩石崩塌事故，有工人與重型設備遭到掩埋。根據印尼軍方，死亡人數目前增至18人，另有7人失蹤，可能已經罹難。

路透社報導，西爪哇省（West Java）省長德迪（Dedi Mulyadi）在社群平台Instagram發文寫道，位於井里汶（Cirebon）的坍塌事故地點環境危險，且「不符合勞工安全標準」。

印尼能源暨礦產資源部在聲明中表示，將調查坍塌原因，並評估是否存在進一步的山崩風險。

印尼能源暨礦產資源部的地質機構負責人穆罕默德（Muhammad Wafid）透過聲明指出，井里汶縣容易發生土壤位移，尤其是降雨量超過正常值時，而坍塌地點又位於懸崖坡地。

穆罕默德說，露天開採區以爆破促使岩體崩落的開挖方式，再加上陡峭斜坡，也可能是造成坍塌的因素之一。

穆罕默德提醒：「在執行疏散和搜救工作時，（救援人員）必須注意天氣和陡坡，不要在大雨期間和之後進行作業，因為這個區域仍有發生山崩的風險，可能危及救援人員安全。」

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