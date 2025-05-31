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奈及利亞尼日州遭遇洪患 增至151人死亡

中央社／ 阿布加31日綜合外電報導
奈及利亞尼日州緊急事故管理當局一位官員今天表示，當地本週稍早遭遇洪災，迄今已經造成151人喪命，還有數千人被迫流離失所。圖／美聯社
奈及利亞尼日州緊急事故管理當局一位官員今天表示，當地本週稍早遭遇洪災，迄今已經造成151人喪命，還有數千人被迫流離失所。圖／美聯社

奈及利亞尼日州（Niger State）緊急事故管理當局一位官員今天表示，當地本週稍早遭遇洪災，迄今已經造成151人喪命，還有數千人被迫流離失所。

路透社報導，尼日州緊急事故管理當局官員胡塞尼（Ibrahim Audu Hussaini）公布最新死亡數據為151人，昨天通報的數字則是117人。

胡塞尼還說道，當地有超過500戶受災，3000多人流離失所。

尼日州莫克瓦鎮（Mokwa）遭洪患侵襲是發生於28日晚間，並持續到29日早上。幾天過去，救難人員仍在泥濘和破瓦殘礫中搜尋遺體。

奈及利亞雨季從每年4月開始，雨季期間容易發生洪災。

奈及利亞2022年遭遇10多年來最嚴重洪患，導致600多人殞命，約140萬人流離失所，還有44萬公頃農地被毀。

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