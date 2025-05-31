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英國王室公布收禮清單！查理三世曾收豪車 她生前最後一份禮物曝光

香港01／ 撰文／張子傑
英國伊莉莎白二世女王。路透資料照片
英國伊莉莎白二世女王。路透資料照片

英國王室每年都會收到不同類型的禮物，大家或者會覺得他們可能會像美國總統川普（Donald Trump）般獲贈豪華飛機之類的厚禮，但原來有不少都是「物輕情意重」，甚至是完全符合當時的需要。

英國廣播公司（BBC）及太陽報（The Sun）等傳媒5月31日報導，白金漢宮（Buckingham Palace）公布英國王室成員在2020至2023年間收到的禮物名單，其中英王查理三世（King Charles III）在2023年登基之年一共獲贈268份禮物，當中包括由巴林國王哈馬德（Hamad bin Isa Al Khalifa）贈送、價值至少35.5萬英鎊（約新台幣1429萬元）的勞斯萊斯Cullinan Series II豪華四驅SUV。而這輛車只會用於公務，並非作私人代步之用。

已故教宗方濟各（Pope Francis）則向查理三世贈送據傳是釘死耶穌基督的真十字架（True Cross）其中一部分；而查理三世本身非常關注動物和環保問題，他在2022年訪問德國時，就獲總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）送上一個木製昆蟲酒店和貝多芬的CD。

查理三世的母親、已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在2022年登基白金禧紀念時收到65份禮物，其中一份是由英國陸軍所贈送的柺仗，冀為飽受行動問題困擾的女王在步行時帶來便利。她在同年9月5日、即離世前3天收到最後一份禮物則是一塊紀念登基70週年的彩色玻璃板。

英國王室通常每年都會公布有關禮物名單，不過在2020年代初期正值新冠疫情、女王駕崩及查理三世登基等大事，白金漢宮到今年才再次披露內容。而剛才提到肆虐全球多年的疫情，查理三世的胞妹安妮公主（Princess Anne）在2020年就收到洗手液，應該是當年最實用的禮物。另外胞弟愛德華王子（Prince Edward）同日訪問非洲國家尼日利亞時，就獲贈當地版本的大富翁（Monopoly）遊戲。

根據規定，王室成員收到的禮物將不會被歸類為他們的私人財產，亦無需為此繳稅，惟這些物品不可出售或交換，但價值低於150英鎊的易腐爛物品就可以轉交慈善組織或助手。有知情人士透露，禮物會成為皇家典藏（Royal Collection）的一份子，與民共享。

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文章授權轉載自《香港01》

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