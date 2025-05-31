快訊

兒睽違2年回家驚見「200萬存款一夕領光」 老母吐真相讓他好自責

俄正妹畢業舞會穿「深V洋裝」驚動校長 狂吸百萬點閱

妻兒抵醫院…三峽車禍肇事翁不治完成相驗 擇日解剖

印度雨季來臨 東北部遭遇洪災至少5人喪命

中央社／ 古瓦哈蒂31日綜合外電報導
印度災難管理當局官員今天表示，國內東北部降下季風豪雨，使阿薩姆邦（Assam）出現土石流及洪水災情，當地至少有5人死亡。圖／法新社
印度災難管理當局官員今天表示，國內東北部降下季風豪雨，使阿薩姆邦（Assam）出現土石流及洪水災情，當地至少有5人死亡。圖／法新社

印度災難管理當局官員今天表示，國內東北部降下季風豪雨，使阿薩姆邦（Assam）出現土石流洪水災情，當地至少有5人死亡。

法新社報導，阿薩姆邦災難管理局官員今天證實，過去24小時內已有5人殞命。

過去3天的持續降雨導致許多城市區域淹水後，阿薩姆邦12個地區已經發布紅色警報。

阿薩姆邦大城古瓦哈蒂（Guwahati）的情況特別嚴峻，市政府已切斷多個地區的電力供應，以降低民眾觸電風險。

古瓦哈蒂的幾處低窪地區遭洪水淹沒，數百戶家庭被迫撤離住家，另尋避難處所。

印度每年6月至9月迎來季風季節，雖為當地緩解酷暑，且對於補充水源至關重要，但同時也帶來廣泛的人員傷亡及災損破壞。

災損 淹水 洪水 土石流 印度

延伸閱讀

雨季才剛開始 奈及利亞暴洪至少釀115死

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：感覺自己像妓女

相關新聞

印度雨季來臨 東北部遭遇洪災至少5人喪命

印度災難管理當局官員今天表示，國內東北部降下季風豪雨，使阿薩姆邦（Assam）出現土石流及洪水災情，當地至少有5人死亡

上海孤兒：中國大饑荒時期的兒童悲劇

這些棄嬰，就被稱為「上海孤兒」。中國國家主席習近平2021年兩會期間曾提到「三千孤兒入內蒙」。

小學結仇國中重逢！泰國12歲少年帶刀上學 午飯時間「連刺5刀」殺死同學

本應可以安心求學的校園竟出現兇案！泰國1名12歲男童攜刀上學，於午飯時間連刺1名同班男同學5刀，致使對方嚴重受傷，送院不治。而肇事男童事後向警方供稱與死者於小學四年級結怨，沒想到升中重逢成為同班同學，

1歲女嬰遭父活活咬死…全身遍布咬痕瘀傷 母控：從出生起就施暴

毫無人性！巴西有1歲女嬰被狠父活活咬死，懷孕9個月的母親回家後始發現女兒被虐待，並已毫無知覺。母親接受警方調查時表示，丈夫自女兒出生以來就一直施暴，原因是不相信自己是女兒親生父親。 據英國《鏡報

DeepSeek翻版？陸臨床試驗數超越美國 專家憂大陸變製藥霸主

統計數據顯示，中國的生技臨床試驗數量超越美國，越來越多中國實驗性藥物獲得授權並吸引西方大藥廠加碼投資，如今在生命科學研發...

真子公主美國產子 日本上皇明仁首個曾孫！孩子性別仍未知

日本皇嗣秋篠宮長女真子公主與夫婿小室圭結婚後在美國展開新生活。日本宮內廳今天宣布，小室真子誕下了第一個孩子，這也是上皇明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。