印度雨季來臨 東北部遭遇洪災至少5人喪命
印度災難管理當局官員今天表示，國內東北部降下季風豪雨，使阿薩姆邦（Assam）出現土石流及洪水災情，當地至少有5人死亡。
法新社報導，阿薩姆邦災難管理局官員今天證實，過去24小時內已有5人殞命。
過去3天的持續降雨導致許多城市區域淹水後，阿薩姆邦12個地區已經發布紅色警報。
阿薩姆邦大城古瓦哈蒂（Guwahati）的情況特別嚴峻，市政府已切斷多個地區的電力供應，以降低民眾觸電風險。
古瓦哈蒂的幾處低窪地區遭洪水淹沒，數百戶家庭被迫撤離住家，另尋避難處所。
印度每年6月至9月迎來季風季節，雖為當地緩解酷暑，且對於補充水源至關重要，但同時也帶來廣泛的人員傷亡及災損破壞。
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