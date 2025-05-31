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最大震度4！日本北海道6.1地震 氣象廳發海嘯預報

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
北海道31日發生規模6.1地震。圖／取自日本氣象廳
北海道31日發生規模6.1地震。圖／取自日本氣象廳

日本氣象廳表示，北海道於當地時間31日17時37分（台灣時間16時37分）發生規模6.1地震，最大震度4，震源深度約20公里。氣象廳已發布海嘯預報，部分沿岸恐出現海面不平穩之現象，不過暫時仍不會影響陸地。

氣象廳表示，地震的震央位於釧路外海；包括釧路市、浦河町、標茶町、標津町等地出現震度4的搖晃，廣市、根室市、清里町、安平町等地的震度則為3，青森縣、岩手縣、宮城縣及秋田縣也出現有感地震。

青森 日本 地震 北海道

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