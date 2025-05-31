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COVID新變異株流向美國 專家預警夏季疫情升溫

中央社／ 洛杉磯30日專電
專家警告夏季COVID-19疫情可能升溫。照片為示意圖。路透
專家警告夏季COVID-19疫情可能升溫。照片為示意圖。路透

美國媒體報導，在台灣等亞洲國家流行的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株NB.1.8.1已出現在美國多州，專家警告夏季疫情可能升溫。

洛杉磯時報」報導，世界衛生組織（WHO）列為觀測對象的NB.1.8.1變異株在全球快速擴散，近期出現在加州的洛杉磯及舊金山等地。

國家廣播公司（NBC）報導，加州之外，紐約市、亞利桑那州、維吉尼亞州等地也陸續出現病例。

洛杉磯時報引述傳染病專家指出，NB.1.8.1變異株目前在香港、台灣、日本等地蔓延，範圍涵蓋東亞及歐洲，未來發展值得加強觀察。目前美國COVID-19主流病毒株仍是LP.8.1。

洛杉磯郡衛生局指出，COVID-19確診率在最近幾週有上升的趨勢，不過整體而言仍是偏低的3.5%。洛杉磯時報的報導中，將台灣近期NB.1.8.1變異株的流行，視為觀察疫情發展的參考。

NBC引述專家，根據過往趨勢，COVID-19疫情可能在夏季升溫，NB.1.8.1變異株是否成為主流病毒株，尚待進一步觀察。

變異株 洛杉磯 COVID-19

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