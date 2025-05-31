1歲女嬰遭父活活咬死…全身遍布咬痕瘀傷 母控：從出生起就施暴

毫無人性！巴西有1歲女嬰被狠父活活咬死，懷孕9個月的母親回家後始發現女兒被虐待，並已毫無知覺。母親接受警方調查時表示，丈夫自女兒出生以來就一直施暴，原因是不相信自己是女兒親生父親。

據英國《鏡報》報導，受害1歲女嬰名為彭利拿（Maya Simor Pereira），5月17日被懷孕9個月的19歲母親發現眼睛、手臂和腿部滿佈咬痕和嚴重瘀傷。醫護人員趕到現場後，宣告彭利拿已死亡。

19歲父親巴塞洛斯（Thiago Colodoni Barcelos）起初逃離現場，後向警方自首，承認殺人罪。巴塞洛斯被指控殺害女性罪，該罪最高可判處監禁40年，這項控罪在巴西比謀殺罪更嚴重，目前巴塞洛斯被羈押在扣留中心等候審判。

母親接受警方調查時表示，巴塞洛斯自女兒出生以來就一直施暴，原因是不相信自己是女兒親生父親。懷着巴塞洛斯另一孩子的母親未因此案被檢控，警方已將女嬰屍體送交法醫檢驗，以進一步確認死因。

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文章授權轉載自《香港01》