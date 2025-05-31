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小學結仇國中重逢！泰國12歲少年帶刀上學 午飯時間「連刺5刀」殺死同學

香港01／ 撰文／夏洛特
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

本應可以安心求學的校園竟出現兇案！泰國1名12歲男童攜刀上學，於午飯時間連刺1名同班男同學5刀，致使對方嚴重受傷，送院不治。而肇事男童事後向警方供稱與死者於小學四年級結怨，沒想到升中重逢成為同班同學，故欲報復，但他堅稱帶刀上學是「為求自保」。該說法遭死者家屬強烈反對。

根據泰國刑法，10歲以上、15歲以下兒童犯罪行為不會受到刑事處罰，而是由少年和家庭法院處理。而此宗校園兇案在當地引起各界關注，民間有聲音呼籲修改少年法，希望犯下嚴重罪行的少年亦需判刑入獄。

綜合泰媒報導，5月22日中午約12時30分，泰國烏汶府披汶芒沙漢縣某所中學正是午飯時間，學生們都湧到飯堂午餐。案發時，1名12歲中一男生在飯堂假裝巧遇1名同齡同學，然後出言挑釁，並趁對方與朋友說話時，突然抽出藏在腰間的短刀猛然刺入對方左腹。

受傷男童中刀後逃向廚房方向，但持刀男童緊隨其後。受傷男童不慎跌倒在地被追上，持刀男童再向其頸部及左臂各刺2刀。受傷男童浴血高聲求饒，持刀男童放下刀，最後被飯堂職員及其他高年級學生合力制伏。

校方馬上將受傷男童送院，並在警方到場前，將肇事男童單獨關在某處，以防止他再度傷人。遺憾的是，受傷男童最終因失血過多，送院後因傷重不治離世。

肇事男童主動將刀交出，並向警方交代施襲原因。疑犯供稱與死者於小學四年級時發生衝突結下仇怨，升中後疑犯在中學重遇死者，兩人不但升讀同一所中校更是同班。由於曾有矛盾，疑犯密謀報復計劃，不過他堅稱帶刀上學是為了「自保」，並非有預謀殺人。

死者家屬卻不相信疑犯說法，並強調兩名男童是本學年才初識，此前根本不認識對方，故質疑疑犯作案為早有計劃。報導亦指，從開學起，疑犯就多次盯着死者並做出挑釁動作，但死者未有理會。

此宗校園謀殺案在泰國引起極大迴響，泰國教育部長與地方教育局於案發翌日（23日）召開記者會，提出數大要求，包括校方須檢討校園安全漏洞，並安排心理輔導專家協助受驚學生；另外全國中小學需加強檢查學生隨身物品。

同時，民間亦呼籲改變少年違法懲罰機制，讓犯下嚴重罪行的青少年像成年人一樣被監禁。

根據泰國《刑法》第74條規定，10歲以下兒童犯罪行為不構成刑事責任，而10歲以上、15歲以下兒童犯罪行為則不會受到刑事處罰，而是由少年和家庭法院處理。

而法院具以下權力：

1.勸告孩童並進行釋放；法院也可在適當的情況下，傳喚孩童的父母、監護人、或與孩童居住的人一起接受勸誡；

2.如法院認為父母或監護人能照顧孩童，可命令將孩童移交給父母或監護人，在法院規定的期間內，孩童不會造成任何傷害，但此期限不得超過3年，並規定父母或監護人應向法院支付一筆適當的金額，但每次孩童造成傷害的賠償金不得超過1,000泰銖（約新台幣910元）。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 校園安全

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