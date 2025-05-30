真子公主美國產子 日本上皇明仁首個曾孫！孩子性別仍未知
日本皇嗣秋篠宮長女真子公主與夫婿小室圭結婚後在美國展開新生活。日本宮內廳今天宣布，小室真子誕下了第一個孩子，這也是上皇明仁夫婦的第一個曾孫，但性別等資訊並未公布。
日本電視台報導，宮內廳表示，秋篠宮夫婦對於第一個孫子（女）的誕生感到非常高興，給予由衷祝福。
宮內廳皇嗣職大夫（首席隨員）吉田尚正下午在記者會表示，對於小室真子的生產詳細狀況並不清楚，因此生產的時間、孩子的性別等訊息仍未得知。
他也表示，雖然此事是關於已經離開皇室的成員，原本希望他們能夠安靜生活，但因為部分媒體已經報導此事，因此決定對外發布訊息。
現年33歲的真子在2021年10月與大學同學小室圭結婚，隨後離開皇室，同年11月赴美生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言