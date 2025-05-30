真子公主美國產子 日本上皇明仁首個曾孫！孩子性別仍未知

日本皇嗣秋篠宮長女真子公主與夫婿小室圭結婚後在美國展開新生活。日本宮內廳今天宣布，小室真子誕下了第一個孩子，這也是上皇明仁夫婦的第一個曾孫，但性別等資訊並未公布。

日本電視台報導，宮內廳表示，秋篠宮夫婦對於第一個孫子（女）的誕生感到非常高興，給予由衷祝福。

宮內廳皇嗣職大夫（首席隨員）吉田尚正下午在記者會表示，對於小室真子的生產詳細狀況並不清楚，因此生產的時間、孩子的性別等訊息仍未得知。

他也表示，雖然此事是關於已經離開皇室的成員，原本希望他們能夠安靜生活，但因為部分媒體已經報導此事，因此決定對外發布訊息。

現年33歲的真子在2021年10月與大學同學小室圭結婚，隨後離開皇室，同年11月赴美生活。