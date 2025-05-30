英國利物浦汽車衝撞案79傷 肇事駕駛被控7項罪嫌

雖然大多數人每天都會洗澡，但究竟哪個時間點比較好則眾說紛紜。支持早上洗澡的人認為能提神醒腦、開啟清爽的一天；而晚上洗澡派則強調，洗完澡上床更能放鬆入睡，也比較衛生。不過近期一名微生物學家分享，其實早上洗澡才是王道。

2025-05-29 20:27