快訊

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

英國利物浦汽車衝撞案79傷 肇事駕駛被控7項罪嫌

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

英國1名53歲男子涉嫌於本週稍早開車衝撞參與英格蘭足球超級聯賽利物浦隊奪冠遊行的人群，今天被警方指控7項罪嫌。

法新社報導，當局表示，男子陶艾爾（Paul Doyle）面臨的指控，包含26日於英格蘭西北部的利物浦（Liverpool）危險駕駛、蓄意造成他人嚴重身體傷害等。

英國麥西塞德郡（Merseyside）助理警察局長席姆斯（Jenny Sims）在記者會上表示，陶艾爾目前被還押候審，明天將在利物浦治安法庭出庭。

事發當天，1輛福特（Ford）Galaxy衝撞慶祝利物浦隊奪冠的球迷，造成79名年齡介於9歲到78歲間的民眾受傷。

目前無人因這起事件死亡，不過席姆斯今天告訴媒體，仍有7人在醫院治療。

足球 英國 福特

延伸閱讀

俄艦再現蹤英國水域 英海軍出動數艘艦艇直升機監控

「鍵盤成戰爭武器」英國擬提升網路防衛 增加對俄中攻勢

瑜珈靜修變惡夢 英國女流落秘魯街頭精神異常

除了不滿川普政策 美申請英國公民身分1主因創新高

相關新聞

台灣虎航開航桃園-米子（鳥取） 日相：3小時就能體驗彼此文化

第16屆台日觀光高峰論壇今天在日本鳥取縣舉辦，台灣虎航今天首航桃園-米子（鳥取）。故鄉是鳥取縣的日本首相石破茂致賀電表示...

洗澡到底該早上還是晚上？ 微生物學家這樣建議

雖然大多數人每天都會洗澡，但究竟哪個時間點比較好則眾說紛紜。支持早上洗澡的人認為能提神醒腦、開啟清爽的一天；而晚上洗澡派則強調，洗完澡上床更能放鬆入睡，也比較衛生。不過近期一名微生物學家分享，其實早上洗澡才是王道。

年輕世代談戀愛不忍了！到家沒報備、沒說生日快樂 小失誤就掰掰

不少人使用交友軟體認識新對象，但也因為這樣，約會時不只要確認這個人的外表符不符合自己，還得觀察對方有沒有「踩雷」。近期社群媒體上流行一股「即斷理論」（Cut Them Off Theory）熱潮。有不少網友分享，她們對篩選對象越來越嚴格，會因為一些「小事」，就乾脆提前止損、不再聯絡。

立陶宛2024資安事件增63% 恐嚇宣傳與資訊戰同步升溫

立陶宛國防部28日發布2024年「國家資通安全現況報告」指出，立陶宛去年通報3874起網路安全事件，較2023年大幅增加...

可延緩人類老化？研究曝血漿療法如「汽車換機油」 專家示警有風險

紐約時報報導，英國學術期刊《老化細胞》（Aging Cell）27日一項研究指出，初步證據表明，本身健康狀況良好的人接受...

日本釋出儲備米！樂天首賣每袋不到2000日圓 上架即秒殺

日本新上任的農林水產大臣小泉進次郎推動稻米價格調整政策，決定改變政府儲備米的放出方式，改為直接與大型零售商簽約，以加快流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。