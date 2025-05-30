英國利物浦汽車衝撞案79傷 肇事駕駛被控7項罪嫌
英國1名53歲男子涉嫌於本週稍早開車衝撞參與英格蘭足球超級聯賽利物浦隊奪冠遊行的人群，今天被警方指控7項罪嫌。
法新社報導，當局表示，男子陶艾爾（Paul Doyle）面臨的指控，包含26日於英格蘭西北部的利物浦（Liverpool）危險駕駛、蓄意造成他人嚴重身體傷害等。
英國麥西塞德郡（Merseyside）助理警察局長席姆斯（Jenny Sims）在記者會上表示，陶艾爾目前被還押候審，明天將在利物浦治安法庭出庭。
事發當天，1輛福特（Ford）Galaxy衝撞慶祝利物浦隊奪冠的球迷，造成79名年齡介於9歲到78歲間的民眾受傷。
目前無人因這起事件死亡，不過席姆斯今天告訴媒體，仍有7人在醫院治療。
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