年輕世代談戀愛不忍了！到家沒報備、沒說生日快樂 小失誤就掰掰

不少人使用交友軟體認識新對象，但也因為這樣，約會時不只要確認這個人的外表符不符合自己，還得觀察對方有沒有「踩雷」。近期社群媒體上流行一股「即斷理論」（Cut Them Off Theory）熱潮。有不少網友分享，她們對篩選對象越來越嚴格，會因為一些「小事」，就乾脆提前止損、不再聯絡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這種「小失誤就掰掰」的戀愛觀，有越來越多人奉行。舉凡「到家沒報備」或是「沒祝我生日快樂」，都能成為掰掰的理由。支持這種戀愛觀的人認為，假設連熱戀期都不能表現體貼，未來也只會持續惡化，不如趁早抽身比較好。

一名TikTok網友@heyphatty就在影片中分享，自己去年跟一個很喜歡的人約會了一陣子，但某次搭機時對方沒有祝她「飛行平安」，她就決定不再連絡對方了。她表示，對她來說「關心和用心」非常重要，因為她自己也是這樣對待在乎的人。

不少網友也紛紛在留言區留下自己的「斷捨離」經驗，有網友說：「他傳他媽媽做的聖誕餅乾照片給我，隔天來我家卻一塊也沒帶，掰掰。」、「他在我面前泡咖啡給自己喝，卻沒問我要不要，直接再見。」、「連我生日都沒表示，斷！」「約會完完全沒問我是否安全到家，我未來老公才不會這樣！」

雖然設定高標準，好像看起來免於浪費時間，但專家提醒，這樣的「零容忍」心態也可能對自己造成傷害。戀愛教練柯奇（Angelika Koch）表示，執行「即斷理論」其實反映了人們的狀態，顯示這些人因害怕被傷害而感到焦慮。為了避免被傷害，這些人可能看到一點地雷就立刻斷聯，但有些行為其實只是誤會或疏忽，不一定就是警訊。

她強調，真正該有零容忍的是「暴力與不當對待」，而不是人性中的小錯誤。與其馬上封鎖對方，不如先思考對方的行為如何影響你，再進一步和對方溝通。柯奇說，溝通關係中的感受害期待，比起一刀兩斷，更有助於建立健康關係。