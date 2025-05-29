快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

洗澡到底該早上還是晚上？ 微生物學家這樣建議

聯合新聞網／ 綜合報導
費里斯頓認為白天洗澡能確保出門不留下體味。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
費里斯頓認為白天洗澡能確保出門不留下體味。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

雖然大多數人每天都會洗澡，但究竟哪個時間點比較好則眾說紛紜。支持早上洗澡的人認為能提神醒腦、開啟清爽的一天；而晚上洗澡派則強調，洗完澡上床更能放鬆入睡，也比較衛生。不過近期一名微生物學家分享，其實早上洗澡才是王道。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，費里斯頓（Primrose Freestone）是英國萊斯特大學（University of Leicester）的臨床微生物學資深講師。近期她在《對話》（The Conversation）撰文分析早晚洗澡的差異，並說自己是「日間洗澡派」。

洗澡的主要作用，是去除皮膚上的油脂、汗水與汙垢，進而避免皮疹或感染，並減輕體味。白天活動過後，皮膚會累積大量汗水、油脂和髒汙，這些都是細菌滋生的溫床，也很容易就留在床單上。

晚上洗澡可以把這些「外帶髒汙」洗掉，不讓床單遭殃。但費里斯頓表示，晚上洗澡還不夠：「就算睡前洗得乾乾淨淨，人在睡覺時還是會流汗。身體表面的微生物會以汗水為養分繁殖。」不只如此，睡覺過程中，人體還會不斷脫落皮膚角質。這些代謝物是塵蟎最愛的食物來源，要是床單沒有定期清洗，就很容易引發過敏，甚至加重氣喘症狀。

費里斯頓表示，雖然沒有硬性規定，但她認為早上洗澡不只能沖掉夜間產生的皮屑和汗水，也較不容易產生體味。她提醒，不論決定什麼時間洗澡，最重要的是至少一周洗一次床單和枕套；因為床鋪整潔與否，才是真正的健康之道，也能讓人有更好的睡眠

體味 英國 睡眠 沐浴

延伸閱讀

瑜珈靜修變惡夢 英國女流落秘魯街頭精神異常

狗狗狂吠惹怒飼主 美國男子竟把牠活活「烤死」

影／婚前飛機上「收禮」 準新人搭機獲得滿滿祝福紙條超暖心

煮飯洗衣都不會 加拿大為Z世代開設「大人學」教生活自理

相關新聞

可延緩人類老化？研究曝血漿療法如「汽車換機油」 專家示警有風險

紐約時報報導，英國學術期刊《老化細胞》（Aging Cell）27日一項研究指出，初步證據表明，本身健康狀況良好的人接受...

洗澡到底該早上還是晚上？ 微生物學家這樣建議

雖然大多數人每天都會洗澡，但究竟哪個時間點比較好則眾說紛紜。支持早上洗澡的人認為能提神醒腦、開啟清爽的一天；而晚上洗澡派則強調，洗完澡上床更能放鬆入睡，也比較衛生。不過近期一名微生物學家分享，其實早上洗澡才是王道。

年輕世代談戀愛不忍了！到家沒報備、沒說生日快樂 小失誤就掰掰

不少人使用交友軟體認識新對象，但也因為這樣，約會時不只要確認這個人的外表符不符合自己，還得觀察對方有沒有「踩雷」。近期社群媒體上流行一股「即斷理論」（Cut Them Off Theory）熱潮。有不少網友分享，她們對篩選對象越來越嚴格，會因為一些「小事」，就乾脆提前止損、不再聯絡。

立陶宛2024資安事件增63% 恐嚇宣傳與資訊戰同步升溫

立陶宛國防部28日發布2024年「國家資通安全現況報告」指出，立陶宛去年通報3874起網路安全事件，較2023年大幅增加...

日本釋出儲備米！樂天首賣每袋不到2000日圓 上架即秒殺

日本新上任的農林水產大臣小泉進次郎推動稻米價格調整政策，決定改變政府儲備米的放出方式，改為直接與大型零售商簽約，以加快流...

哈佛生遭川普政府打壓 港澳日馬大學趁機搶人

川普政府不滿哈佛大學多元化與親巴勒斯坦的包容立場，不惜以禁發國際學生簽證的方式與哈佛對槓，導致該校數千名國際生人心惶惶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。