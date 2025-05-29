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可延緩人類老化？研究曝血漿療法如「汽車換機油」 專家示警有風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一名男性於華府紅十字會捐贈血液。路透
一名男性於華府紅十字會捐贈血液。路透

紐約時報報導，英國學術期刊《老化細胞》（Aging Cell）27日一項研究指出，初步證據表明，本身健康狀況良好的人接受血漿置換（plasma exchange）治療，可能有助於減緩因老化造成的生物衰退。不過，相關研究抗衰老研究仍停留動物實驗階段，專家多保持懷疑態度，並警告這項療法仍缺乏實證有效性，還可能讓患者暴露於不必要的風險。

血漿置換是透過移除血液中的血漿成分，並替換為捐贈血液或替代液，替代液通常包含生理食鹽水和蛋白質的混合物，有時也會加入抗體或藥物，以此增強免疫力，或者治療血液與神經系統等特定疾病。血漿置換過程通常需要數小時。

美國巴克衰老研究所（Buck Institute for Research on Aging）針對42名平均年齡65歲的受測者進行試驗，研究發現，本身健康狀況良好的受試者經歷數個月血漿置換治療，其血液中隨老化累積的特定生物化合物濃度，相較於對照組較低。這是首例針對人體抗老化進行血漿置換臨床試驗的研究之一，由血漿置換新創公司循環健康（Circulate Health）資助。

研究主要作者之一的維爾丁（Eric Verdin）表示，這好比「汽車每開3000英里就要換機油，因為這樣能清除雜質」。他指出，人體血液也會累積潛在有害微粒，可透過血漿置換清除。

不過許多研究血漿置換的科學家仍保持懷疑態度，且目前多數血漿置換抗老化功效的研究仍停留在動物實驗階段。

阿拉巴馬大學伯明罕分校血庫醫學主任暨副教授佛曼妮（Katayoun Fomani）表示，這項療法對健康人士的抗老化效果，在大型臨床試驗中「從未獲得證實」。她警告，抽血並以其他液體替代血漿的過程，可能讓患者暴露於不必要的醫療風險，且風險背後缺乏明確的健康效益回報。

明尼蘇達妙佑醫療國際（Mayo Clinic））輸血醫學部主任溫特斯（Jeffrey Winters）指出，儘管這項研究相當引人關注，顯示血漿置換的確能改變血液成分，但並不等於療法能讓人活的更久或更健康。研究限制包含規模太小，僅追蹤數月也無法確定療效是否持久。另有專家指出，療效無法確定是療法本身，抑或受到其他變因干擾。

血漿療法是現行多項延緩老化領域的實驗療法之一，通常涉及血液處理，包含「高濃度血小板血漿注射治療」（PRP），或者將年輕捐贈者的血液輸給年長者。目前美國許多長壽診所提供相關治療，每次收費約數千美元。

醫學 老化 美國 抗老

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