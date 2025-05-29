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日本釋出儲備米！樂天首賣每袋不到2000日圓 上架即秒殺

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京一家商店內，一位消費者看著售貨架上的米，攝於28日。歐新社
日本東京一家商店內，一位消費者看著售貨架上的米，攝於28日。歐新社

日本新上任的農林水產大臣小泉進次郎推動稻米價格調整政策，決定改變政府儲備米的放出方式，改為直接與大型零售商簽約，以加快流通速度。樂天集團29日自中午開始在自家線上購物網站販售這種「隨意契約」的儲備米，首波開賣的米隨即被搶購一空，預購階段也因網站流量過大，導致系統當機。

TBS新聞報導，樂天集團於中午開始在其線上購物網站「楽天市場」內的「楽天24」和「Rakutenグルメ館」等平台，販售經碾製的「隨意契約」儲備米，每袋5公斤、售價為1980日元（不含稅，約台幣406元）。

然而，由於搶購人潮湧入，預計於6月7日之後發貨的首批儲備米在開賣後立刻售罄。此外，預購階段也因為大量用戶同時湧入，導致系統當機，目前無法購買。

為了防止囤積和轉賣，樂天規定每人每日最多可購買2袋，並表示待庫存補充後將立即恢復販售。

為防止不肖人士搶購轉賣，日本二手交易平台Mercari宣布禁止在其平台上販售透過隨意契約取得的儲備米。LINE Yahoo自昨日起也禁止在拍賣與跳蚤市場平台上架政府儲備米。

根據此前報導，小泉推動的政策目標是讓稻米價格降至每5公斤約2000日圓，使其更符合消費者需求。此舉旨在降低米價，以緩解民眾的負擔，獲得了部分民意支持，甚至有人認為小泉有望成為下一任首相。

購物網 網站 日本

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