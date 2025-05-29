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台灣米在日熱銷！日媒實測「誤將進口當國產」：外觀香氣沒差別

聯合新聞網／ 綜合報導
記者實測進口米與日本米的差異。示意圖／pakutaso
記者實測進口米與日本米的差異。示意圖／pakutaso

日本國產米價格飆漲，造成進口米愈來愈受歡迎，需求與價格都持續攀升，銷售情況也相當不錯。然而，民眾依然會對進口米的口感抱有疑慮。有記者便品嘗了台灣米、美國米、日本越光米、含有舊米的儲備混合米後發現，各個品種的口感並無顯著差異。8名受訪的記者中，有2人甚至誤將進口米當成了日本米。

《朝日新聞》報導，記者在20日時探訪廣島、岡山、山口一帶的連鎖超市「FRESTA（フレスタ）」橫川本店，發現店內擺滿5公斤裝的日本米，售價在5000日圓（約新台幣1100元）左右。相對地，5公斤裝、未稅價3480日圓（約新台幣770元）的儲備混合米，和4公斤裝、3180日圓（約新台幣700元）的台灣米皆已賣完。

由於儲備混合米供不應求，數量較少，幾天內就會被搶購一空，而台灣米也在短短一周內售罄，觀察其他零售商的情況，台灣米與美國米也賣得不錯。

為了解進口米的口感，日媒比較4種米的食用心得，依每公斤價格低至高分別為儲備混合米718日圓（約新台幣160元）、美國加州玫瑰米795日圓（約新台幣175元）、台灣米823日圓（約新台幣180元）、日本產廣島越光米1140日圓（約新台幣250元）。

將4種米烹煮好後，《朝日新聞》記者認為，4碗白飯從外觀和香氣皆看不出明顯差異，在實際品嘗後，有人甚至分不出台灣米和日本米的差異。

《朝日新聞》報導，日本政府對進口米限額為每年10萬噸，並透過4次招標選定中標廠商，但參與投標者增加、中標價格也較1年前上漲2倍，某大型超市的售價也較半年前上漲30%，有店家更以高於儲備混合米的價格販售進口米。

白飯 日本

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