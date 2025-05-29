慘遭寵物獅撕咬致死！男子遺體被啃食 鄰居連開7槍救援

獅子天性兇猛，並不適合一般民眾飼養。伊拉克南部庫法市日前發生一起駭人事件，一名50歲男子在自家花園內被他親自飼養的寵物獅子攻擊致死。鄰居目睹後連開7槍試圖阻止，但仍無法救回男子一命。警方趕到後，當場將獅子擊斃，但男子送醫搶救後仍宣告不治。此事引發當地對非法飼養野生動物與走私問題的高度關注。

根據英國《太陽報》報導，死者名叫阿齊爾·法克爾·阿爾丁（Aqil Fakhr al-Din），多年來在住家飼養獅子與其他野生動物。他才剛將這頭獅子帶回家幾天，原本打算在自家花園內訓養，沒想到卻遭反噬。

鄰居目睹獅子發狂 奮力連開7槍仍無力回天

案發當時，獅子突然發狂攻擊阿爾丁，鄰居見狀立刻持步槍開槍，連開7發試圖阻止悲劇發生。警方到場時，獅子仍在現場徘徊，男子的身體大部分已被啃食。由於獅子仍拒絕離開遺體，警方最終開槍將其擊斃。

男子雖然被緊急送醫，但因傷勢過重仍回天乏術，醫院宣告不治。事發現場的影像也在社群平台上瘋傳，引發網友震驚。

社會質疑飼養野生動物合法性 獅子死在花園影片瘋傳

事後，該頭獅子倒臥花園、身中多槍的畫面迅速在網路上流傳，引起大批民眾熱議。許多人質疑，一般人是否具備資格與能力飼養大型猛獸，並對伊拉克政府在野生動物飼養與走私上的鬆散監管表達憂慮。

伊拉克野生動物走私猖獗 猛獸成富人收藏品

報導指出，伊拉克因法規執行不嚴，加上野生動物市場需求殷切，導致走私問題嚴重。從庫爾德山區、偏遠地區的鳥類、狐狸、爬蟲類，到南部平原受歡迎的獵鷹，都常成為非法交易對象。不僅在本地市場販售，更有不少走私至鄰國，轉賣給富裕買家收藏。

除了當地野生動物外，不少非洲靈長類、亞洲大型貓科動物也遭非法引進伊拉克及庫爾德斯坦地區，在黑市上流通。雖然伊拉克早在2014年已簽署《保護動物公約》，但實際上的執法與監管仍相當薄弱，亟待加強。

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文章授權轉載自《香港01》