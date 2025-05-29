快訊

錢錢準備！任天堂Switch 2台灣7月10日開賣上市 試玩台北體驗會就能買

可頌、麥片、罐裝濃湯都上榜 為何有些食物吃完還是覺得餓？

經典賽／中華隊潛在砲手「龍仔」在3A？鄉民：媽媽是台灣人

慘遭寵物獅撕咬致死！男子遺體被啃食 鄰居連開7槍救援

香港01／ 謝茜嘉／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

獅子天性兇猛，並不適合一般民眾飼養。伊拉克南部庫法市日前發生一起駭人事件，一名50歲男子在自家花園內被他親自飼養的寵物獅子攻擊致死。鄰居目睹後連開7槍試圖阻止，但仍無法救回男子一命。警方趕到後，當場將獅子擊斃，但男子送醫搶救後仍宣告不治。此事引發當地對非法飼養野生動物與走私問題的高度關注。

根據英國《太陽報》報導，死者名叫阿齊爾·法克爾·阿爾丁（Aqil Fakhr al-Din），多年來在住家飼養獅子與其他野生動物。他才剛將這頭獅子帶回家幾天，原本打算在自家花園內訓養，沒想到卻遭反噬。

鄰居目睹獅子發狂　奮力連開7槍仍無力回天

案發當時，獅子突然發狂攻擊阿爾丁，鄰居見狀立刻持步槍開槍，連開7發試圖阻止悲劇發生。警方到場時，獅子仍在現場徘徊，男子的身體大部分已被啃食。由於獅子仍拒絕離開遺體，警方最終開槍將其擊斃。

男子雖然被緊急送醫，但因傷勢過重仍回天乏術，醫院宣告不治。事發現場的影像也在社群平台上瘋傳，引發網友震驚。

社會質疑飼養野生動物合法性　獅子死在花園影片瘋傳

事後，該頭獅子倒臥花園、身中多槍的畫面迅速在網路上流傳，引起大批民眾熱議。許多人質疑，一般人是否具備資格與能力飼養大型猛獸，並對伊拉克政府在野生動物飼養與走私上的鬆散監管表達憂慮。

伊拉克野生動物走私猖獗　猛獸成富人收藏品

報導指出，伊拉克因法規執行不嚴，加上野生動物市場需求殷切，導致走私問題嚴重。從庫爾德山區、偏遠地區的鳥類、狐狸、爬蟲類，到南部平原受歡迎的獵鷹，都常成為非法交易對象。不僅在本地市場販售，更有不少走私至鄰國，轉賣給富裕買家收藏。

除了當地野生動物外，不少非洲靈長類、亞洲大型貓科動物也遭非法引進伊拉克及庫爾德斯坦地區，在黑市上流通。雖然伊拉克早在2014年已簽署《保護動物公約》，但實際上的執法與監管仍相當薄弱，亟待加強。

延伸閱讀：

泰國旅行回家「行李跳出一隻動物」嚇傻女網友　內行人：牠有毒！

印度男夜闖騎術學院「強姦母馬20分鐘」嚇呆保安　警：有預謀犯案

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

出診獸醫的曼哈頓奇緣：人、寵物和城市的關係百態

這種生活開始於1992年9月，當時我有了開一家「城市寵物」（City Pets）出診動物醫院的想法，也就是在紐約曼哈頓地區經營第一家全職的居家獸醫診療服務。當時完全沒有類似的服務存在，所以我邊做邊學，逐步制定業務計畫。剛開始時，我每天會安排4到6個、有時甚至到8個預約行程。每個工作日，我和助理會從曼哈頓最南端的砲台公園城，跑到最北端的哈林區，從東區跑到西區，不但會進入超級富豪的家中，也會進入那些僅能糊口的人們家中。藉由這樣的上門出診過程，我得到了一張觀看紐約人及其寵物「私密生活」的前排門票。

荷蘭東印度公司發明了股票市場，現代金融就此萌芽

如果說現代資本主義是一六〇〇年代初期頭幾年在阿姆斯特丹發明出來的，算是有點勉強的說法，但也就只是一點點。

羅馬尼亞「熊多為患」：如何追求人熊之間的安全與生態平衡？

人類活動導致動物在野外的生存區域越來越小，不過在羅馬尼亞，棕熊（Ursus arctos）的數量卻多到為當地帶來挑戰——一方面，羅國出現許多「觀熊」的旅遊商機，然而另一方面，野生棕熊的龐大數量卻也帶來危險，甚至當地農民因飼養的牲畜遭熊攻擊，設法遊說政府減少棕熊數量；根據羅馬尼亞環境部統計，過去20年，有26人因遇熊而死亡、274人重傷，目前當局持續致力平衡生態造林、以及教育民眾遇熊時如何自保。

慘遭寵物獅撕咬致死！男子遺體被啃食 鄰居連開7槍救援

獅子天性兇猛，並不適合一般民眾飼養。

影／直擊！瑞士阿爾卑斯冰川崩塌 下方村莊「9成被摧毀」

瑞士阿爾卑斯山脈一大塊冰川斷裂，導致大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下，掩埋本月稍早因岩石滑坡風險而撤離的大部分村莊地區。

AI科技與川普下的新聞業危機 紐時CEO扭轉成一門好生意

川普再起，對自由派主流媒體的敵意更深，小動作更多，即使有億萬富豪撐腰的華盛頓郵報和洛杉磯時報都不得不低頭。高關稅政策讓百業緊縮，廣告預算編列趨於保守。社群平台進一步吞噬新聞瀏覽率，自媒體的興起加速侵蝕民意對新聞媒體的信任，加上生成式AI橫空出世，主客觀環境對傳統媒體極不友善。紐約時報CEO萊維恩就任近5年，卻能智勝科技、川普與新聞業危機，繳出亮眼的營收，堪稱一枝獨秀。最新一期《財星》雜誌專訪她，談論成功心法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。