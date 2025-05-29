影／直擊！瑞士阿爾卑斯冰川崩塌 下方村莊「9成被摧毀」

瑞士阿爾卑斯山脈一大塊冰川斷裂，導致大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下，掩埋本月稍早因岩石滑坡風險而撤離的大部分村莊地區。

Devastating image after massive Glacier Collapse in Blatten of Valais, Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025) pic.twitter.com/CPe85PM9zD — Disaster News (@Top_Disaster) May 28, 2025

衛報與BBC報導，社群媒體廣泛流傳的影像捕捉到冰川部分崩塌的戲劇性瞬間，可見大量煙塵升起，覆蓋部分山體，岩石與碎石轟鳴而下，衝向村莊邊緣。

🇨🇭 SUISSE : Une énorme partie du glacier du Birch s'est effondrée dans le Lötschental, provoquant un séisme de magnitude 3,1 sur l’échelle de Richter.

Le village de Blatten, qui avait été évacué, est presque totalement détruit en quelques secondes. Une personne est portée… pic.twitter.com/5Nku3gda7R — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 28, 2025

瑞士國家廣播公司（SRF）播出的無人機空拍畫面顯示，一大片泥濘和土壤完全覆蓋了布拉滕（Blatten）村的部分地區、流經村莊的河流，以及周圍山谷兩側的林地，破碎的木造建築殘骸散落在巨大土石堆兩側的坡面上。

當地政府已請求瑞士陸軍救災部隊支援，瑞士政府官員也正趕赴現場。發言人表示，目前有一人失蹤。瓦萊州南部地區安全負責人甘策爾（Stephane Ganzer）接受當地電視台Canal9訪問時表示：「目前我可以告訴大家，約90%的村莊已被覆蓋或摧毀，因此布拉滕發生一場重大災難。」

當地政府聲明指出，位於布拉滕村上方的伯奇冰川（Birch Glacier）有一大塊斷裂，引發山體滑坡，不僅覆蓋村莊，還掩埋附近隆扎（Lonza）河床，增加形成堰塞水流的可能性。甘策爾說：「情況有惡化的風險。」

監測該地區的地質學家警告冰川似乎不穩定後，布拉藤村的300名居民被迫在19日離開家園，如今他們中的許多人可能永遠無法回來。布拉滕村長貝爾瓦爾德（Matthias Bellwald）在災後記者會上似乎強忍著淚水表示，「我們失去了村莊，但心未離去。我們會互相支持，互相安慰。漫長黑夜過後，黎明終將來臨。」