影／直擊！瑞士阿爾卑斯冰川崩塌 下方村莊「9成被摧毀」
瑞士阿爾卑斯山脈一大塊冰川斷裂，導致大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下，掩埋本月稍早因岩石滑坡風險而撤離的大部分村莊地區。
Devastating image after massive Glacier Collapse in Blatten of Valais, Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025) pic.twitter.com/CPe85PM9zD— Disaster News (@Top_Disaster) May 28, 2025
衛報與BBC報導，社群媒體廣泛流傳的影像捕捉到冰川部分崩塌的戲劇性瞬間，可見大量煙塵升起，覆蓋部分山體，岩石與碎石轟鳴而下，衝向村莊邊緣。
🇨🇭 SUISSE : Une énorme partie du glacier du Birch s'est effondrée dans le Lötschental, provoquant un séisme de magnitude 3,1 sur l’échelle de Richter.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 28, 2025
Le village de Blatten, qui avait été évacué, est presque totalement détruit en quelques secondes. Une personne est portée… pic.twitter.com/5Nku3gda7R
瑞士國家廣播公司（SRF）播出的無人機空拍畫面顯示，一大片泥濘和土壤完全覆蓋了布拉滕（Blatten）村的部分地區、流經村莊的河流，以及周圍山谷兩側的林地，破碎的木造建築殘骸散落在巨大土石堆兩側的坡面上。
當地政府已請求瑞士陸軍救災部隊支援，瑞士政府官員也正趕赴現場。發言人表示，目前有一人失蹤。瓦萊州南部地區安全負責人甘策爾（Stephane Ganzer）接受當地電視台Canal9訪問時表示：「目前我可以告訴大家，約90%的村莊已被覆蓋或摧毀，因此布拉滕發生一場重大災難。」
當地政府聲明指出，位於布拉滕村上方的伯奇冰川（Birch Glacier）有一大塊斷裂，引發山體滑坡，不僅覆蓋村莊，還掩埋附近隆扎（Lonza）河床，增加形成堰塞水流的可能性。甘策爾說：「情況有惡化的風險。」
監測該地區的地質學家警告冰川似乎不穩定後，布拉藤村的300名居民被迫在19日離開家園，如今他們中的許多人可能永遠無法回來。布拉滕村長貝爾瓦爾德（Matthias Bellwald）在災後記者會上似乎強忍著淚水表示，「我們失去了村莊，但心未離去。我們會互相支持，互相安慰。漫長黑夜過後，黎明終將來臨。」
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