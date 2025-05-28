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美德州兒少下載App 要家長點頭

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導

美國德州州長艾伯特廿七日通過法案，要求蘋果公司和谷歌驗證旗下應用程式商店用戶的年齡，未滿十八歲下載應用程式或從事應用程式內購買行為時，將需要家長同意；該法將自明年一月一日生效。

美國已有廿州考慮類似的兒童智慧手機安全法案。猶他州三月已率先簽署相關法案，加州與伊利諾州也正研議類似規定。德州眾議院已通過另一項法案，將限制社群媒體用戶年齡須滿十八歲，正等待德州參議院表決。

紐約時報廿七日報導，有關年齡驗證的州級法律，蘋果、Meta等科技巨頭互踢皮球，對誰該負責限制孩童使用應用程式沒共識。蘋果主張蒐集用戶年齡資訊會侵犯隱私，應由個別程式審核；Meta、Snap和Ｘ等社群媒體公司則主張，蘋果和谷歌作為手機作業系統管理者，應該提供一站式年齡驗證機制。

Meta、Ｘ及Snap均說支持這次德州立法，並呼籲美國國會通過類似法律。但蘋果發言人阿傑米安說，公司擔憂德州新法將威脅所有用戶隱私，因為該法要求應用程式商店蒐集並保存所有德州用戶的敏感個資，即使民眾只想下載天氣預報這類簡單程式。

谷歌發言人則說，公司正評估後續措施。谷歌政策團隊在該法案簽署前曾告訴ＣＢＳ德州奧斯丁分台，該法案是「我們見過最極端的年齡驗證機制之一」。

路透廿七日引述谷歌政府事務和公共政策資深主任格南指出，立法必須以正確方式進行，「必須對（Meta創辦人）祖克柏究責，並施壓社群媒體業者，因為是這些網站對兒少的傷害，讓人們更加注意並檢視我們如何做得更好」。

美國 德州 APP

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