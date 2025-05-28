東京房價飆漲！傳外國人炒房是原因之一 日本政府出手了

中央社／ 東京28日專電
東京房價持續飆漲，有人指出原因之一可能是外國人基於投資目地在買房。 歐新社
東京房價持續飆漲，有人指出原因之一可能是外國人基於投資目地在買房。 歐新社

東京房價持續飆漲，有人指出原因之一可能是外國人基於投資目地在買房。日本國土交通省（交通部）為了掌握實際情況，將運用房屋買賣的登記資訊，首度展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，東京23區的新建築樓房平均價格超過1億日圓（約新台幣2108萬元）。有人指出主要原因之一是外國人以投資為目的在買房，但無具體的統計資料，因此日本國土交通省將展開調查。

調查時，將運用法務省（法務部）所提供的房屋買賣登記資訊。登記資訊內容並沒明載國籍項目，也未明載購房者是否為外國人，但從住址項目可掌握情況。

國土交通省要調查的是以東京都內的房屋為主，調查的對象為一年多達11萬件的房屋登記資訊，從中可分析外國人購房者的比例、增減的傾向等。

外國人購買日本不動產在法律上沒問題，但如果房子在短期內轉賣等投機交易擴大，將使得房價行情上漲，導致民眾為了居住想買房卻買不起的問題愈來愈嚴重。國土交通省將視調查結果，研擬今後的住宅政策。

不動產調查公司「東京kantei」公司首席主任研究員高橋雅之指出，「有人指外國人以高比例在買房，因此影響房價，但沒有數字為根據，僅憑臆測、印象在論此事。如果有客觀資料，進行有意義的調查以釐清實情，政府比較能研擬政策」。

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