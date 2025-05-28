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煮飯洗衣都不會 加拿大為Z世代開設「大人學」教生活自理

聯合新聞網／ 綜合報導
許多年輕人不會煮菜洗衣，必須上課學習。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
許多年輕人不會煮菜洗衣，必須上課學習。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

被稱為「數位原住民」的Z世代會用手機寫履歷、剪TikTok、寫Python，卻不會煮飯、換輪胎或摺棉被。美國和加拿大有越來越多年輕人意識到這點，甚至還有學校開課「大人學」，要幫Z世代補足之前沒學會的生活技能。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）安排了線上「大人學入門」課程，內容涵蓋租屋理財、建立健康人際關係、煮飯防火到超市怎麼買菜都全包。一名大三學生貝拉（Bella Hudson）就說，除了「大人學」之外，她還希望學校能開設一堂「如何管理人生」的必修課。

加拿大多倫多都會大學（Toronto Metropolitan University）一名大一新生阿爾登（Aldhen Garcia）接受訪問時坦言，自己是個生活白癡，不會換輪胎、縫衣服或洗衣服，不過他表示，假設學校有相關課程，他認為最需要的是財務管理課程，因為「做什麼都要用到錢」。

心理學家特溫吉（Jean Twenge）表示，由於Z世代在成長過程中被過度保護，導致生活自理能力下降，「我們把人送進大學，卻沒教他們獨立做決定，導致Z世代難以適應現實生活」。

這種「延遲長大」的現象，也反映在年輕人回不去的「家政課」。紐約一名高中生雷特納（Zack Leitner）也曾投書《紐約郵報》批評，現在學校只教學科不教生活，「1960年代的高中生還會縫衣服、煮飯、清潔，現在的高中生可能連自己洗衣服都有困難」。

專家認為，這些看似簡單的生活技巧，其實與自信與獨立感有關。滑鐵盧大學學生輔導主任帕姆（Pam Charbonneau）表示，這是這一代年輕人共同的學習課題，他鼓勵學生修課，不要太過擔心，因為他們「不是唯一一個迷惘的人」。

財務管理 加拿大

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