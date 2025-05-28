大義滅親 日本78歲婦人涉詐騙被兒發現後落網

日本福岡縣警方宣布，佐賀縣1名78歲女性疑似詐騙300萬日圓（約新台幣63萬元）被依詐欺罪嫌逮捕。而這起事件是她50多歲的兒子告訴受害人，他的母親在行騙才因而曝光。

「朝日新聞」今天報導，福岡縣筑紫野警察署昨天表示，這名78歲無業女性2022年6月向1名83歲住在福岡縣的前同事籌措現金，理由是「把錢交給某間公司的老闆，就能獲得高額利息」，而她口中的公司其實並不存在。

這名高齡犯嫌在2022年7月3日左右，疑似在這名受害人的住宅騙取300萬日圓現金。

而這起事件是因為犯嫌50多歲的兒子2024年7月告知受害女性「我母親在騙你」才曝光。筑紫野警察署說明，犯嫌曾經向兒子要錢，當時向兒子坦承犯行，表示這些錢要給受害人當利息。

筑紫野警察署從收押的筆記等物品研判，包含這起案件的受害者在內，有22人交給犯嫌總共約2億580萬日圓。警方正在調查詳情。