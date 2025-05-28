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英利物浦汽車衝撞65傷…駕駛疑用毒、有路怒症 一路緊跟救護車

中央社／ 倫敦28日專電
英格蘭足球超級聯賽利物浦隊26日晚間在利物浦市中心遊街慶祝奪冠，期間發生汽車衝撞事件，導致含4名孩童在內的65人受傷。 法新社
英格蘭足球超級聯賽利物浦隊26日晚間在利物浦市中心遊街慶祝奪冠，期間發生汽車衝撞事件，導致含4名孩童在內的65人受傷。 法新社

英格蘭足球超級聯賽利物浦隊26日晚間在利物浦市中心遊街慶祝奪冠，期間發生汽車衝撞事件，導致含4名孩童在內的65人受傷。利物浦警方表示，在現場遭逮捕的53歲英國白人男姓肇事者疑似受毒品影響，事發時處於不適合駕駛的狀態。

這名駕駛人為利物浦（Liverpool）居民。英國「每日郵報」（Daily Mail）援引消息人士說法報導，衝撞事件可能與駕駛人出現「路怒症」（road rage）症狀有關。消息人士說，當時駕駛疑似出現恐慌、驚嚇等症狀，導致悲劇。

事發當天適逢英國國定假日。英國媒體估計，利物浦市區及球隊長約16公里的遊街路線沿途，恐曾有多達百萬名民眾聚集或來去。意外事故現場畫面可見民眾被汽車撞飛，有些人則受困於車輪下。

利物浦警方27日表示，事發前，肇事駕駛緊緊跟隨一輛救護車，駛向後來發生意外的街區。當時救護車正趕往協助一名疑似心臟病發作的民眾，原本被警方封鎖、實施交通管制的道路因此暫時解封。

警方再度指出，調查持續進行，目前不往恐怖主義攻擊的方向偵辦。被捕的53歲男子恐面臨謀殺未遂、危險駕駛、受毒品影響而不適合駕駛等多項刑事指控。這名男子仍在押接受警詢。

警方提到男子在事發前「跟隨」一輛救護車駛向民眾聚集的街區。若男子的行為構成「追逐駕駛」，則這也屬「危險駕駛」。

情節嚴重的追逐駕駛和「路怒」行為在英國皆足以構成刑事罪。所謂的「路怒」指的是駕駛人在駕車時展現具攻擊性、暴怒或其他激烈、挑釁的行為，可發生在各年齡層。

台灣近日發生數起高齡駕駛人交通事故，引發討論。儘管不少人聚焦討論駕駛人年齡，但有意見指出，部分事故恐與「路怒症」有關，且「路怒症」不僅見於高齡駕駛人。

利物浦警方另提到，目前確認有65人在26日晚間發生的事故受傷，有50人送醫治療，其中有11人仍未出院，但情況穩定。

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路怒症 英國 救護車 交通事故

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