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歐盟評估2030年減碳目標幾可達成 節能進度落後

中央社／ 布魯塞爾28日專電

歐盟執委會根據各成員國目前提交的計畫評估，至2030年整體減碳量可達54%，較歐盟訂定的55%只差一步。其中，增設再生能源的成果較佳，節省能源消耗的進度則仍較目標落後一大截。

歐洲聯盟在2021年訂立氣候法，規定2030年前二氧化碳等溫室氣體（GHG）的排放量須較1990年減少55%，到2050年達成淨零排放目標。

歐盟執行委員會（European Commission）今天發布前述評估，並強調在當前地緣政治背景下，歐盟仍堅持氣候承諾，堅定投資於潔淨能源轉型。

執委會指出，2023年歐盟溫室氣體排放量已較1990年減少37%，同期間國內生產毛額（GDP）增加了68%，顯示減排不會影響經濟成長。

負責能源政策的執行委員約根森（Dan Jorgensen）在記者會上對評估結果表示「我們可以驕傲，但不能滿意」，尤其在能源效率上必須作出更多努力。

歐盟訂出2030年整體能源消費量要比依據2020年情境預測的2030年數值減少11.7%，但根據目前各國提交報告綜合評估，屆時將只會減少8.1%，也就是仍有3110萬公噸油當量（TOE）的落差，因此執委會呼籲成員國採取更果斷的節能行動。

相形之下，歐盟也設定到2030年前再生能源要占到所有能源消費量42.5%的目標，目前評估屆時將可達到占41%，僅剩一點落差可以趕上。

歐盟執委會要求27個成員國在2024年6月底前提交最終版的國家能源和氣候計畫（National Energy andClimate Plans），說明各自如何達成2030年的共同目標。執委會並點名還未交報告的比利時、愛沙尼亞和波蘭3國絕不能再拖延。

減排 歐盟 再生能源

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