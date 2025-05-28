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亞洲爭搶人才！川普政府禁哈佛收外籍生 東大、香港科大都出手

中央社／ 東京28日綜合外電報導
美國總統川普政府本月稍早試圖阻止知名學府哈佛大學（Harvard University）招收外籍生後，亞洲國家爭相搶人才。 歐新社
美國總統川普政府本月稍早試圖阻止知名學府哈佛大學（Harvard University）招收外籍生後，亞洲國家爭相搶人才。 歐新社

美國總統川普政府本月稍早試圖阻止知名學府哈佛大學（Harvard University）招收外籍生後，亞洲國家爭相搶人才。日本政府要求國內大學考慮接收在美的留學生。

法新社報導，川普政府上週藉撤銷哈佛大學的「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）認證，撤銷他們招收外國學生的權利。法官已裁定暫停執行這道禁令，並排定29日舉行聽證。

川普不滿哈佛拒絕華府對招生與聘僱的監管，並聲稱這所大學是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床。

日本文部科學大臣（相當於教育部長）阿部俊子昨天表示，文部科學省（簡稱文科省，相當於教育部）已要求日本的大學評估能提供的協助措施。

她在記者會上表示：「我們已要求各大學考慮可能的協助措施，例如接收在美國大學留學的國際學生，以便這些學子能繼續完成學業。」

她也說，美國是多數日本學生的留學首選，許多日本學生對自身現況表示擔憂。

她表示，文科省「將盡力確保有抱負與才能的年輕人，學業不會中斷」。

日本知名學府東京大學副校長林香里接受「日本經濟新聞」訪問時表示，校方正考慮暫時接收被美國政府政策影響的學生。

日本另一間知名大學京都大學發言人今天告訴法新社，校方已在考慮從美國大學接收年輕研究人員，以及評估幫助在美學生的措施。

香港教育局局長蔡若蓮上週也呼籲香港各大學「歡迎全球優秀的學生」。香港科技大學表示願意無條件錄取來自哈佛的國際學生。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，東南亞也可能在美國人才外流的情況下受惠。印尼和越南等國家在全球科技供應鏈的重要性日增，他們對高技能人才的需求也不斷上升。

美國 東京大學 日本 川普 哈佛大學

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