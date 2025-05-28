快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

美國人申請英國公民身分 人數創歷史新高

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
川普2016年首次當選總統後，美國人申請英國國籍人數也同樣大幅增加。路透
川普2016年首次當選總統後，美國人申請英國國籍人數也同樣大幅增加。路透

「國會山莊報」（The Hill）報導，根據英國內政部最新數據，尋求移居英國的美國人數量創下歷史新高。

截至3月的一年內，超過6600名美國公民申請英國公民身分，較前一年增加30%。據報導，在美國總統川普去年11月當選時，還有他今年1月重返白宮期間，申請英國公民身分的人數明顯成長。

今年頭3個月，共有1931名美國公民申請英國公民身分，創下20年來單季申請人數新高。2024年最後1季的申請人數為1723人，名列第2。

川普2016年首次當選總統後，美國人申請英國國籍人數也同樣大幅增加。

英國內政部尚未就此立即回應置評請求，但此消息傳出之際，英國官員強調他們希望降低國內淨移民人數。

最新數據顯示，截至今年3月這1年內，申請英國國籍者以南亞和撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-SaharanAfrica）國家人士為最多。

英國內政大臣，同時也是工黨成員的古柏（Yvette Cooper）本月初在國會演說表示：「縱觀英國歷史，人們來此創業、就讀大學、為英國文化與體育作出卓越貢獻，並且從事一些最艱鉅的工作，這些都讓英國更為強大。」

不過古柏也說：「然而為了成功、有效與公平，我們（英國）的移民政策必須妥善控制與管理。」

川普及其盟友一直致力於打擊進入美國的移民，但也有一些有爭議的例外，例如數十名具歐洲血統的南非白人（Afrikaner）就獲得了難民身分。

英國 美國公民 移民 川普

延伸閱讀

川普關稅影響聲量走勢 疑美論增10個百分點

哈佛大學學生示威 與川普對立升級

活下來就是贏家 川普關稅「會有很多人垮掉」…4成上市櫃認台幣升到28元 這些產業影響最大

黃仁勳隨川普訪中東！謝金河警告AI地緣戰 網諷：巨頭也敢唱衰？

相關新聞

想擺脫眼鏡…26歲警術後「恢復期」無限長 悲喊：近視雷射奪走一切

一名26歲員警瑞恩・金格斯基（Ryan Kingerski），出生於警察世家，父親和兄弟都是員警，居住在美國賓夕法尼亞州，原本是佩恩鎮警局（Penn Township Police Department）的一員，因為自中學起便因近視一直佩戴眼鏡和隱形眼鏡，在決定擺脫它們後，選擇LASIK（雷射原位角膜塑形術），這場俗稱為近視雷射的手術，竟改變了他的一生。

羅馬尼亞「熊多為患」：如何追求人熊之間的安全與生態平衡？

人類活動導致動物在野外的生存區域越來越小，不過在羅馬尼亞，棕熊（ Ursus arctos）的數量卻多到為當地帶來挑戰——一方面，羅國出現許多「觀熊」的旅遊商機，然而另一方面，野生棕熊的龐大數量卻也帶來危險，甚至當地農民因飼養的牲畜遭熊攻擊，設法遊說政府減少棕熊數量；根據羅馬尼亞環境部統計，過去20年，有26人因遇熊而死亡、274人重傷，目前當局持續致力平衡生態造林、以及教育民眾遇熊時如何自保。

亞洲爭搶人才！川普政府禁哈佛收外籍生 東大、香港科大都出手

美國總統川普政府本月稍早試圖阻止知名學府哈佛大學（Harvard University）招收外籍生後，亞洲國家爭相搶人才。...

美國人申請英國公民身分 人數創歷史新高

「國會山莊報」（The Hill）報導，根據英國內政部最新數據，尋求移居英國的美國人數量創下歷史新高

英超封王遊行 汽車衝撞「球迷像保齡球彈飛」至少65傷

英國利物浦市中心26日發生一起汽車衝撞人群事件，造成至少65人受傷。截至27日，仍有11人在醫院接受治療。警方表示，一名...

拒絕車廂「擴音仔」：英國擬修法重罰在大眾交通工具擴音的乘客

你是否曾在捷運、火車或高鐵等公共運輸工具上遇到過其他乘客將手機、平板或其他3C電子產品用擴音的方式大聲播放音樂、影片呢？而對於這樣的行為，你是認為無傷大雅、還是感到被冒犯？如果是後者，你會選擇默默容忍還是採取行動阻止呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。