想擺脫眼鏡…26歲警術後「恢復期」無限長 悲喊：近視雷射奪走一切

美媒《福斯新聞》(FOX NEWS)報導，一名26歲員警瑞恩・金格斯基（Ryan Kingerski），出生於警察世家，父親和兄弟都是員警。居住在美國賓夕法尼亞州的他，原本是佩恩鎮警局（Penn Township Police Department）的一員，自中學起便因近視一直佩戴眼鏡和隱形眼鏡，後來決定靠LASIK（雷射原位角膜塑形術）擺脫負擔，沒想到這場俗稱為近視雷射的手術，竟改變了他的一生。

瑞恩的家人向媒體表示，他原本是一個風趣幽默、樂觀開朗的人，擁有女友和眾多朋友。在決定擺脫眼鏡和隱形眼鏡後，於去（2024）年8月進行近視雷射手術，希望日後再也不需要戴眼鏡了，未料卻是人生惡夢的開始。

瑞恩在接受手術後，原本以為恢復數日便可工作，但想像中的那一天並未到來。隨時「恢復期」被無限拉長，瑞恩出現了一連串始料未及的術後副作用，包括會嚴重頭痛、複視、重影，且出現對光和其他的視覺障礙。

在尋求專家協助後，專家只是持續表示瑞恩需要恢復期，並且告訴瑞恩，他的角膜非常薄，理應不適合接受近視雷射手術。

瑞恩因為視力不佳，開始退出以往熱愛的戶外運動，個性也因此變得非常內向，直至今（2025）年1月，瑞恩在接受手術5個月後，結束了自己的生命。家人透露，瑞恩寫下紙條表示，LASIK奪走了他的一切，他再也受不了了。家人認為，瑞恩是因為接受近視雷射手術後產生的併發症導致衰弱，進而選擇輕生。

LASIK（雷射原位角膜塑形術）是一種常見的雷射屈光手術，用於矯正近視、遠視和散光。它透過重塑角膜的方式，讓光線準確地聚焦在視網膜上，使視力變得清晰。

瑞恩的父母提姆和史提芬妮（Tim and Stefanie Kingerski）淚訴，是否能別再說近視雷射是一項安全的手術，因為這背後藏著巨大的風險，並因此向美國食品和藥物管理局（FDA）投訴，要求改變近視雷射手術安全的說法。

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