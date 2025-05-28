麥加朝覲訂6月4日 百萬穆斯林已待命

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】伊斯蘭教年度最大盛事朝覲將登場！沙烏地最高法院27日宣布，今年的麥加朝覲將於6月4日開始，朝覲部也表示，已經有百萬名穆斯林到達沙烏地。去年有高達180萬人前往麥加朝覲，但因為朝覲時溫度高達攝氏51.8度，造成至少1300名穆斯林死亡，各界也關注今年沙烏地的氣候狀況。

去年180萬人朝覲

根據《半島電視台》報導，沙烏地最高法院宣布，今年朝覲的時間將從6月4日開始至6月9日，由於每年朝覲的時間是伊斯蘭曆的第8到12天，而伊斯蘭曆法比公曆少11天，所以每年朝覲在公曆的日期不盡相同。朝覲是穆斯林一生的「五功」之一，其他還包括「證信、禮拜、天課、齋戒」。

除了麥加以外，穆斯林還會造訪麥地那，也是先知穆罕默德下葬之處、伊斯蘭教第二神聖之地。去年共有180萬人參加朝覲，朝覲時穆斯林會以逆時針方向繞行卡巴天房七次、飲用滲滲泉的井水、於阿拉法特平原守夜與在投石儀式中向魔鬼擲石塊等。朝覲者會剃髮進行動物獻祭的儀式，並慶祝全球性的宰牲節。

朝覲旅遊商機無限

有旅遊網站提到，朝覲也是沙烏地的觀光季，因此包括沙烏地航空提升運輸量、結合飯店服務、強化特殊住宿與專用休息區，並雇用多語言工作人員，推出能吸濕排汗與快乾的穆斯林服飾，盼吸引更多穆斯林前往朝聖。沙烏地也希望透過擴大朝覲觀光，創造就業與推動永續發展。

不過之前朝覲的時候，曾經出現因為大量人潮推擠，加上去年朝覲時，麥加最高溫甚至到達51.8度，造成至少1300名穆斯林因熱衰竭等原因死亡，隨著氣候變遷逐漸加劇，各界仍相當關注朝覲期間的天氣狀況。

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