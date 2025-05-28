快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

聽新聞
0:00 / 0:00

麥加朝覲訂6月4日 百萬穆斯林已待命

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
穆斯林的朝覲將於6月4日開始，各界關心朝覲時的高溫議題。（中央社示意圖）
穆斯林的朝覲將於6月4日開始，各界關心朝覲時的高溫議題。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】伊斯蘭教年度最大盛事朝覲將登場！沙烏地最高法院27日宣布，今年的麥加朝覲將於6月4日開始，朝覲部也表示，已經有百萬名穆斯林到達沙烏地。去年有高達180萬人前往麥加朝覲，但因為朝覲時溫度高達攝氏51.8度，造成至少1300名穆斯林死亡，各界也關注今年沙烏地的氣候狀況。

去年180萬人朝覲

根據《半島電視台》報導，沙烏地最高法院宣布，今年朝覲的時間將從6月4日開始至6月9日，由於每年朝覲的時間是伊斯蘭曆的第8到12天，而伊斯蘭曆法比公曆少11天，所以每年朝覲在公曆的日期不盡相同。朝覲是穆斯林一生的「五功」之一，其他還包括「證信、禮拜、天課、齋戒」。

除了麥加以外，穆斯林還會造訪麥地那，也是先知穆罕默德下葬之處、伊斯蘭教第二神聖之地。去年共有180萬人參加朝覲，朝覲時穆斯林會以逆時針方向繞行卡巴天房七次、飲用滲滲泉的井水、於阿拉法特平原守夜與在投石儀式中向魔鬼擲石塊等。朝覲者會剃髮進行動物獻祭的儀式，並慶祝全球性的宰牲節。

朝覲旅遊商機無限

旅遊網站提到，朝覲也是沙烏地的觀光季，因此包括沙烏地航空提升運輸量、結合飯店服務、強化特殊住宿與專用休息區，並雇用多語言工作人員，推出能吸濕排汗與快乾的穆斯林服飾，盼吸引更多穆斯林前往朝聖。沙烏地也希望透過擴大朝覲觀光，創造就業與推動永續發展。

不過之前朝覲的時候，曾經出現因為大量人潮推擠，加上去年朝覲時，麥加最高溫甚至到達51.8度，造成至少1300名穆斯林因熱衰竭等原因死亡，隨著氣候變遷逐漸加劇，各界仍相當關注朝覲期間的天氣狀況。

【更多精采內容，詳見

穆斯林 死亡 伊斯蘭

延伸閱讀

足球／C羅暗示離開沙聯艾納斯 有機會參戰世界球會盃

影／以「宗教」為由...高雄餐廳禁導盲犬入內 社會局回應了

沙烏地等8個OPEC+成員國拋震撼彈 大漲6月增產規模

《世界史上的中亞》：蘇聯「民族劃界」工程與烏茲別克的誕生

相關新聞

拒絕車廂「擴音仔」：英國擬修法重罰在大眾交通工具擴音的乘客

你是否曾在捷運、火車或高鐵等公共運輸工具上遇到過其他乘客將手機、平板或其他3C電子產品用擴音的方式大聲播放音樂、影片呢？而對於這樣的行為，你是認為無傷大雅、還是感到被冒犯？如果是後者，你會選擇默默容忍還是採取行動阻止呢？

麥加朝覲訂6月4日 百萬穆斯林已待命

伊斯蘭教年度最大盛事朝覲將登場！沙烏地最高法院27日宣布，今年的麥加朝覲將於6月4日開始，朝覲部也表示，已經有百萬名穆斯林到達沙烏地。去年有高達180萬人前往麥加朝覲...

還給他們喧鬧權利！ 法國擬禁餐廳等將孩童拒之門外

法國政府正在考慮採取行動，嚴厲打擊僅限成人進入的飯店和餐廳，一名高層官員警告，那些透過所謂「禁止兒童」政策將孩童拒之門外...

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

根據日媒「MINKABU」報導，京都大學名譽教授鎌田浩毅警告，2030年左右南海海槽大地震將不可避免，且極有可能誘發富士山爆發，帶來巨大的災難性後果。該地震與火山爆發將對日本造成深遠影響，個人及整個日本社會都必須提前做好防災準備。

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

日本校園近年屢傳家長不當施壓教師，甚至暴力威脅。部分家長過度干預校務、責任轉嫁，導致教師疲於應對，影響身心健康。日本政府鼓勵各地聘校園律師，成效似乎未如預期，背後原因為何？部分地區設第三方機制處理糾紛，會是減輕教師負擔的良藥嗎？

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：感覺自己像妓女

正在印度舉行的2025年「世界小姐」（Miss World）選美賽事爆出嚴重爭議。來自英國的24歲佳麗英國佳麗瑪姬（Mi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。