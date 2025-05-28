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還給他們喧鬧權利！ 法國擬禁餐廳等將孩童拒之門外

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
法國政府正在考慮採取行動，嚴厲打擊僅限成人進入的飯店和餐廳。路透 路透
法國政府正在考慮採取行動，嚴厲打擊僅限成人進入的飯店和餐廳。路透 路透

法國政府正在考慮採取行動，嚴厲打擊僅限成人進入的飯店和餐廳，一名高層官員警告，那些透過所謂「禁止兒童」政策將孩童拒之門外的場所正在分裂社會。

法新社報導，儘管巴黎被認為是全球對兒童最友善的城市之一，但在法國有愈來愈多場所選擇不接待兒童，以保護顧客免受孩子難以預測的行為和噪音影響。

法國政府今天與主要產業代表召開圓桌會議，討論此一趨勢。法國兒童事務高級專員哈瑞（Sarah ElHairy）認為，這種趨勢應當終止。

社會黨參議員侯西紐（Laurence Rossignol）已提出一項法案，將禁止場館拒絕接待兒童列為非法行為。

侯西紐說，「孩子不是麻煩」，還說這項法案是為了促進「一個對兒童開放的社會」。

她對記者說：「我們不能接受有些人決定不再容忍某個特定群體，而這次的案例是兒童。」

哈瑞說，排斥兒童是在侵犯他們的權利，對他們的家長施加壓力，進一步導致社會分裂。

她說：「這種不寬容的態度正在蔓延，我們不能讓它根深蒂固。我們正在把兒童與家庭排除在外，某種程度上，這就是一種真正的暴力。」

哈瑞說：「這不是我們的文化，也不是我們的理念，更不是我們希望成為國家常態的現象。」

在法國，目前僅限成人的服務仍屬少數。根據旅遊業工會估計，2024年此類服務約占市場的3%。

近年來，兒童在社會中的地位已成法國公共辯論的焦點之一。

2024年春季，一份提交給總統馬克宏（EmmanuelMacron）的報告指出，當局應提供替代方案，幫助兒童減少盯著螢幕的時間，「讓他們重回應有的位置，包括喧鬧的權利」。

數月後，家庭、孩童與老年人高等委員會（HCFEA）也對兒童活動空間不足提出警告，指出這對兒童「身心健康有害」。

馬克宏 餐廳 法國

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