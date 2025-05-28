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日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

聯合新聞網／ 綜合報導
京都大學名譽教授警告，南海海槽大地震將不可避免，且極有可能誘發富士山爆發。火山噴發示意圖。圖／ingimage
京都大學名譽教授警告，南海海槽大地震將不可避免，且極有可能誘發富士山爆發。火山噴發示意圖。圖／ingimage

根據日媒「MINKABU」報導，京都大學名譽教授鎌田浩毅警告，南海海槽大地震在2030年左右一定會發生，且極有可能誘發富士山爆發，帶來巨大的災難性後果。該地震與火山爆發將對日本造成深遠影響，個人及整個日本社會都必須提前做好防災準備。

南海海槽大地震的威脅並非新鮮事，過去1707年發生的寶永九級大地震就與之後富士山爆發密切相關。當時地震後49天，富士山爆發，火山灰大量飄落，造成包括江戶地區和橫濱在內的廣泛地區受災。如今專家認為富士山處於「爆發前夕」狀態，東日本大震災後的地震活動已經擾動其地下岩漿庫，增加噴發風險。

模擬顯示，富士山若發生同樣規模的爆發且持續15天，靜岡御殿場市火山灰厚度可能達120公分，橫濱市約10公分，甚至東京新宿區也會降下超過1公分的火山灰。這將對交通、通訊、電力、瓦斯等民生基礎設施造成嚴重影響，日本會瞬間彷彿倒退回江戶時代，社會活動幾乎癱瘓。

有網友回應指出，類似情況曾在鹿兒島發生，當地因火山灰覆蓋導致視線不良、交通停擺，且火山灰不像雪容易清理，成為日常大難題，但認為倒退回江戶時代有些言過其實，並建議應向鹿兒島等經驗豐富的地區學習防災知識，避免重蹈覆轍。即使未必會發生如此嚴重的災情，民眾仍需加強防災觀念，提升面對自然災害的能力，減輕未來可能出現的巨大損失。面對不可避免的災難威脅，唯有充分準備，才能有效保障生命財產安全。

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