販毒集團打造科技化「毒品潛艇」 大幅增加查緝難度

為了躲避查緝，拉丁美洲販毒集團近年來大量使用所謂「毒品潛艇」來運送可卡因，或是海洛因等毒品。根據調查，隨著科技不斷更新，這些潛艇不僅可以跨洋長途航行，甚至一次就載運走私10噸以上的毒品。

「中美洲360」（CentroAmerica360）27日報導指出，中美洲地區海域多年來一直是「毒品潛艇」最猖獗的走私通道。光是在2024年，各國聯合緝毒單位就成功攔截30艘的毒品潛艇，創下有史以來的最高紀錄。而瓜地馬拉、宏都拉斯、哥斯大黎加與墨西哥南部的海岸，因當地邊境管控鬆散且位置偏遠，有利販毒集團運作，也成為這些毒品上岸與中轉的關鍵熱點。

報導引述有關單位的調查，過去這些毒品潛艇，並不能真正全部潛入水中，而是露出艇身上部供換氣和觀察航行，嚴格來說屬於低輪廓船艦（Low ProfileVessels, LPV）。

為了躲避雷達偵測，傳統上這些潛艇以木材和玻璃纖維打造，但隨著販毒集團花重金改良加裝高科技設備，現在的毒品潛艇不僅可以長時間深潛水中航行，並且配備降低紅外線偵測的系統，甚至根據其運毒的航線將艇身塗上迷彩偽裝，讓外界更難發現。

部分高科技改裝後的毒品潛艇，不只可以載運超過10噸的毒品，甚至超越過去從南美洲到中美洲的太平洋水域航線，拓展到加勒比海地區，甚至直接跨越大西洋到歐洲地區。

報導並指出，先前一艘從巴西建造出發的毒品潛艇，就成功橫渡大西洋，抵達歐洲國家西班牙的加利西亞地區（Galicia）沿岸，這是毒品潛艇從南美洲運毒至歐洲首宗成功的跨洋案例。此外，在2019至2025年間，另外還查獲12次毒品潛艇試圖走私前往歐洲與澳洲，顯示跨洋運毒已經逐漸成為販毒集團的慣用手法。

而在目前各國緝毒單位查獲超過240艘的毒品潛艇中，有一半以上是在哥倫比亞西部太平洋沿岸建造，特別集中在那里諾省（Narino）與考卡省（Cauca）兩個可卡因的主要產地。販毒集團找來木匠、工程師等技術人員，在當地人煙罕至的叢林中建造隱密的手工造船廠；潛艇製造完成後，直接載運毒品從內陸河流一路往太平洋方向移動。

目前這些毒品潛艇工廠，不只局限於哥倫比亞。包括巴西、蓋亞那、蘇利南與委內瑞拉也都發現潛艇製造的蹤跡。

此外，根據美國緝毒單位統計，這些毒品潛艇一旦進入公海後，成功攔截率僅約5%。而且它們經常由遠洋漁船伴航，這些船隻不但可作為海上補給有助於延長航程，更可以混淆有關單位的監控，可以說防不勝防。而且多數毒品潛艇還具備自沉裝置，只需數秒內便可由船員控制迅速沉沒。這種設計不但能湮滅證據，也對登檢的執法人員構成生命威脅。

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