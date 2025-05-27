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匈牙利接連立法打壓LGBTQ+ 17歐盟國發聯合聲明警告

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）國家匈牙利近期通過打壓LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒等）族群的法律，今天遭到17個盟國指責違反歐盟基本價值。反映其與多數歐盟國關係日益緊張。

路透社報導，匈牙利國會3月通過法律，為當地禁止LGBTQ+遊行及允許警方使用人臉辨識攝影機來識別參加遊行的人提供法律基礎；4月再通過憲法修正案，規定匈牙利只承認男性和女性兩種性別。

包括法國和德國在內的17個歐盟國今天發布聯合聲明表示：「這些發展與人性尊嚴、自由、平等及尊重人權等基本價值相違背，我們深感憂心。」

他們呼籲匈牙利修正這些做法，並要求歐盟執行委員會（European Commission）在匈牙利不配合的情況下充分行使其權力。歐盟執委會若認定成員國違反歐盟法律，可對其採取法律行動。

參與這份聲明的其他歐盟國，有奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙和瑞典。

法律 歐盟 匈牙利 LGBTQ

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