川普禁哈佛收外籍生 日東京大學神救援願收留

美國總統川普近日禁止哈佛大學招收國際學生，並強制現有外籍生轉學，雖遭美國麻州聯邦地方法院裁定暫停執行，仍讓近7000名外籍生憂心再生波折。日本東京大學26日宣布，未來若有學生無法在哈佛完成學業，該校願意臨時收留。

朝日新聞報導，東京大學正研議相關方案，暫時接收因川普政策無法繼續在哈佛完成學業的學生，並開放部分課程供其選修；未來這些學生若是復學或轉學，該校也會提供修課證明，方便其納入其他學校計算學分。

東京大學曾在2022年收留因俄烏戰爭而受影響的研究員與學生共30人；除提供教育與研究環境，還免費提供研究室、宿舍、心理諮詢及生活協助等。

美國麻州聯邦地區法院法官巴洛茲，23日裁定暫停執行撤銷哈佛學生與交換訪客計畫（SEVP）認證。在法院審理完畢前，外籍留學生無須轉學；不過，許多留學生害怕暑假若是離開美國將無法再入境而人心惶惶。