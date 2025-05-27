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澳洲東南部水災 總理：重建恐耗時數月

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，東南部的洪水帶來「巨大挑戰」，災後重建需要花費數月時間。

路透社報導，澳洲人口最多的新南威爾斯州（NewSouth Wales）轄下亨特（Hunter）和中北岸（MidNorth Coast）地區多個鄉鎮上週連降3天豪雨，導致河水暴漲，5萬多人與外界隔絕。

艾班尼斯在雪梨北方300多公里的災區塔里（Taree）告訴記者：「我們仍面臨巨大挑戰…不是幾天、幾個星期甚至幾個月就能解決的問題。」

「重建需要一些時間，但澳洲人有韌性。」

官方數據顯示，5月20日起，塔里4天降雨量超過600毫米，約為年平均雨量的一半。

澳洲極端天氣事件日益增多，部分專家認為這是氣候變遷導致。繼上個10年尾聲時的乾旱和毀滅性森林大火之後，2021年初以來，頻繁的洪水帶來重大災情。

艾班尼斯表示，洪水重創乳品業，「將對整個澳洲產生影響」。

他並表示，明天將開始對成人發放1000澳元的一次性賑災補助金，兒童400澳元，正在發放的13週收入支持津貼發放範圍也將擴大。

澳洲最大的一般保險公司澳洲保險集團（InsuranceAustralia Group）表示，截至今天為止，共收到約2500份洪水相關理賠申請，其中多數為財損理賠。

新南威爾斯州緊急服務部門發言人表示，在進行7300多次災損評估後，近800處房產判定為無法居住。

艾班尼斯 總理 澳洲 洪水

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