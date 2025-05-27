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向共軍洩聯合軍演情報 中韓混血韓兵遭通敵罪起訴

中央社／ 首爾27日專電

南韓一名現役軍人因涉嫌向大陸軍方情報單位洩漏韓美聯合軍演機密被捕，經調查發現他是中韓混血，且外祖父為大陸退役軍官，15日已依一般通敵罪嫌起訴他。

韓聯社根據軍檢單位向國民力量議員姜大植提供的公訴狀報導，這名現役陸軍兵長A某2003年出生於大陸，父親是南韓人、母親是大陸人，2008年曾在大陸北京生活半年以上，與身為大陸退役軍官的外祖父同住。

據調查，A某在2021年9月進入大陸當地大學就讀，2023年12月回到南韓服役，2024年1月結束新兵訓練後在大陸社群網站上傳身穿陸軍制服的照片，之後收到大陸軍方情報單位人員聯絡，接受翻譯工作委託，自此開始往來。

A某去年8月休假期間前往北京與大陸軍方情報人員見面，被收買後允諾透過智慧型手機程式向中方傳遞軍事機密。他回到軍隊後依照收到的指令，利用軍隊內部電腦傳送韓美「乙支自由護盾」（Ulchi FreedomShield，UFS）年度軍演相關資料。

資料內容據稱為美軍向韓方提供的文件，包括駐韓美軍駐地名稱與兵力增員計畫、有事時進行精密打擊的可能目標，以及負責韓美聯演的軍官所屬部隊、姓名、聯絡方式等資料。

A某也以此在去年8月至今年2月間透過支付寶陸續收取共8萬8000人民幣（約新台幣37萬2240元）報酬。

南韓軍方在4月18日發現A某洩密後將他逮捕，5月15日依一般通敵罪嫌起訴。

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