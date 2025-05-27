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厄瓜多最大煉油廠失火 生產暫停、居民疏散
厄瓜多最大煉油廠今天發生油槽起火事件，現場冒出大量濃煙，生產暫時停止，附近居民也因此疏散。
法新社報導，國營的厄瓜多石油公司（Petroecuador）表示，這間煉油廠位於艾斯美拉達斯（Esmeraldas）省，每日煉油產能為11萬桶，目前已暫停煉油作業，「以保障人員與設施安全」。
據稱火災中無人受傷，不過有5人因吸入少量濃煙而接受治療。
厄瓜多警方表示正在疏散地區居民，但沒有具體說明疏散人數。
能源部長曼沙諾（Ines Manzano）在社群平台X上發文稱，火勢「已獲控制」，但此一保證無助於平息居民憂慮。
負責經營煉油廠的厄瓜多石油公司，並未透露起火時油槽內的儲油量。
厄瓜多是南美洲最大的石油生產國之一，國家收入高度依賴石油出口。2024年厄瓜多每天生產約47.5萬桶原油，其中出口銷售占3/4，石油出口收入達86億美元。
厄瓜多政府今天在一份聲明中表示，儘管發生火災，但「全國燃料供應完全有保障」。
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