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55歲「聖母峰之男」刷新紀錄 第31次成功登頂

中央社／ 加德滿都27日綜合外電報導
尼泊爾登山家卡米．瑞塔。路透
尼泊爾登山家卡米．瑞塔。路透

人稱「聖母峰之男」（Everest Man）的55歲尼泊爾登山家卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天刷新紀錄，第31次攀上世界最高峰，距離他第一次登頂已超過30年。

法新社報導，尼泊爾嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks）在聲明中表示：「狂賀傳奇的卡米．瑞塔第31次成功登上聖母峰，創史上最多次紀錄。」

聲明提到：「無須多介紹卡米．瑞塔。他不只是民族登山英雄，也是聖母峰本身的全球象徵。」

卡米．瑞塔1994年為一趟商業探險行程工作時，第一次抵達聖母峰之巔，此後他幾乎每年都帶著客戶攀登聖母峰。

卡米．瑞塔去年第29次和第30次攀登這座海拔8849公尺的山峰後說，他只是在「工作」，沒有創紀錄的念頭。

他2024年5月告訴法新社：「我很高興創紀錄，但紀錄最後總會被打破…登山能幫尼泊爾獲得世界認可，讓我更開心。」

「七峰跋涉」表示，卡米．瑞塔今天帶領印度陸軍登山團完成這次壯舉，他「不僅自己抵達山巔，也帶頭並引導團隊中的最後剩餘成員登頂」。

本月稍早，51歲的英國籍登山家庫爾（KentonCool）第19次成功登上聖母峰，刷新自己保持的非尼泊爾人登頂紀錄。

自1953年紐西蘭人希拉瑞（Edmund Hillary）和雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）成功登頂已來，已有超過8000人登上聖母峰。

聖母峰 成功 尼泊爾

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