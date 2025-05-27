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小學生曾遭性騷人數暴增2.3倍！日千葉縣調查震撼：教職員性平意識不足

聯合新聞網／ 綜合報導
日本千葉縣教育委員會針對縣內學校問卷調查，小學生感到被性騷擾的人數明顯上升。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
日本千葉縣教育委員會針對縣內學校問卷調查，小學生感到被性騷擾的人數明顯上升。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

據日媒「每日新聞」報導日本千葉縣教育委員會於5月26日公布最新年度性騷擾與體罰相關調查結果，針對縣內1,112所公立小學、國中、高中及特別支援學校（不含千葉市立學校）約46萬名學生進行問卷調查，結果顯示，有多達517名學生表示「曾感受到教職員有性騷擾性質的言行」，比前一年度增加約3成，數量為歷年調查中第三高。

令人關注的是，當中小學生的回應數明顯上升，由前一年度的45人激增至104人，增幅達2.3倍。整體517位受訪學生中，國中生最多，達261人，其次為高中生147人，特別支援學校則有5人反映相關經歷。

在性騷擾的具體類型方面，以「不必要地被觸碰身體」為最多，共有202人反映此情形；另外，「容貌或身體特徵被拿來開玩笑」與「遭遇性相關言語或玩笑」則各有57人。調查也指出，本年度未發現體罰案例。

本次調查亦針對縣立國中、高中與特別支援學校的12,575名教職員進行問卷，其中有76人表示自己在職場上曾遭遇疑似性騷擾的言語或行為。

千葉縣教育委員會分析指出：「學生對於性騷擾的敏感度與認知正在提高，但教職員在這方面的意識改革尚未跟上腳步。」教育委員會也表示，將持續加強對教師的性平教育與意識提升，防範不當言行在校園中發生。

校園 日本 性騷擾 性平 小學生

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