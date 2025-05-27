影／東京住宅區工地驚傳爆炸數次！疑瓦斯外洩釀6傷

紐約市一處公寓地下室，今年初發現一罐近60年前的骨灰，管理人員憑著罐上的標籤尋找，赫然發現那是「太空時代預言家」萊伊（Willy Ley）。他在人類首次踏足太空前數十年，便預示太空旅行和探月，月球一處隕石坑以他為名，他還曾替迪士尼樂園打造火箭設施。萊伊的骨灰為何被遺忘在地下深處？現在又為何有熱心人士想將他送上太空長眠？

2025-05-27 08:10