影／東京住宅區工地驚傳爆炸數次！疑瓦斯外洩釀6傷
東京都江戶川區27日當地上午9時30分左右發生爆炸，附近民眾聽見巨響，有人家中窗戶甚至被震破。警方趕到發現有車輛起火，截至當地上午11時30分火勢尚未完全撲滅。初步確認有6人受傷。
事發地點在距離東京地鐵葛西站約300公尺的一處住宅區附近工地，根據日本放送協會（NHK）空拍畫面可見，附近一棟兩層樓公寓的窗戶玻璃受波及被震碎，還有一輛工程車燒得焦黑，駕駛座嚴重毀損。有20多歲到70多歲的6名男性傷者，都沒有生命危險。
NHK報導，爆炸發生好幾次，警視廳呼籲附近民眾避難。東京消防廳已出動包含30輛消防水車展開滅火。
警方透露，事發現場疑似是新建大樓工地在進行地基工程，挖到瓦斯管線。有工人提到，「現場有瓦斯外洩」，初步研判是導致爆炸的原因之一。
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