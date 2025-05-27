瑞士阿爾卑斯山永凍土崩塌 300人村落緊急撤離

瑞士瓦萊州（Kanton Valais）是著名觀光勝地，19日至20日當地洛奇塔爾山谷（Lötschental）村落布拉滕（Blatten）發生大規模岩石與永凍土崩塌，加劇冰河流動，所幸全村300人與牛隻等全部撤離，沒有傷亡。

全球暖化造成山區水土異常，大規模崩塌現象日益頻繁，已是阿爾卑斯山近年常見新聞。這次災害初步歸因於氣溫上升造成長期凍結的岩石與永凍土逐漸解凍，岩層間的結合力減弱，導致大規模崩塌，約有150萬立方公尺岩石向下滑落。

崩塌的大量岩石落在下伯希冰河（UntererBirchgletscher），加劇冰河的流動。目前以每日4.5公尺的流速向下滑動，引發布拉滕村邊緣的土石流，導致全村撤離。

今天情況依然危急，冰河也持續承受壓力，隨時可能崩塌，地質專家與自然災害救災團隊正密切關注。布拉滕村長25日對瑞士廣播電視台說：「全村的人都想回去，但必須在科技監控安全的狀態下，我們才能重返家園。」

緊急撤離過程中，阿爾卑斯山牛隻經由直升機運送的畫面成為新聞焦點。

瑞士山間自然災害監控與警報系統是產官學合作，這次居民能及時安全撤離，歸功於警報系統即時通報。系統工程師對瑞士廣播電視台說：「面對越來越不可預測的天然災害，科技的監控系統必須再升級。」