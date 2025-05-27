11人家庭拍亂倫片！父與10歲女有淫褻畫面 長女：我有陰道自主權

這家庭性觀念也太扭曲了！泰國北部碧差汶府有11人家庭被指涉嫌製作及出售亂倫色情影片，連未成年的女兒都有出鏡，影片更涉及兒童性剝削，10歲女兒疑似為父親口交，事件震驚全國。

政府人員登門調查時爆發衝突，涉事母親更揚言要控告政府人員非法入侵，該家庭其後聲稱影片均由人工智能（AI）製成，但21歲長女承認製作色情影片，卻強調自己有「陰道自主權」，他人無權干涉。目前該家庭5名未成年子女已被當局帶往庇護中心安置，當地警方將進一步調查，視乎情節提出檢控。

據泰媒《The Thaiger》報導，5月10日臉書「Tan Bao」發布有11人家庭涉嫌製作及在網上秘密聊天群組中出售亂倫色情影片，事件引起當地公眾廣泛關注。有人認為是家庭私事，不應過問；持相反意見的網友就直斥，該家庭行為和色情影片對大眾產生負面影響，所有孩子都應被視為性虐待受害者。

泰國11人家庭拍亂倫片

據指，這家庭成員分別是34歲母親、擔任護林員的父親，以及9名2歲至21歲的子女。除3名分別2歲、7歲和11歲的孩子外，其餘家庭成員均有參與錄製色情影片。參與成員中，年紀最小的10歲女兒疑似為父親口交。而父親就經常穿著護林員制服出現在影片中。

碧差汶府社會發展與人類安全辦公室派員前往該家庭調查時，母親與政府人員發生衝突，更揚言要控告政府人員非法入侵。當地非牟利組織「Be One」創始人查麗達（Chalida Palamart）隨後到場，盼拯救年幼孩子，將該對父母繩之於法。該家庭最初否認指控，聲稱所有影片均由人工智能（AI）製成，但經質問下，21歲長女承認製作色情影片，但堅稱無未成年者參與其中。

21歲長女：我有陰道自主權

查麗達指出，警方已掌握了確鑿證據，有年幼孩子出現在色情影片中，長女惱羞成怒反擊：「妳（查麗達）不是也有陰道嗎？妳有的話，妳與丈夫發生性行為，哪有什麼問題？我有我的陰道，我想怎麼用就怎麼用，妳憑什麼干涉！」

5名未成年子女被當局帶走安置

查麗達怒斥，雖然有自主權利，但這些權利必須在法律規範內行使，也不應將無辜的年幼孩子捲入非法活動中。

目前當局已將5名未成年子女帶往庇護中心安置，並進行身體檢查，查看有否受性虐待。當地警方將進一步調查該家庭的色情影片和資產流動，視情節提出檢控。

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文章授權轉載自《香港01》