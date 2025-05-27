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影／英汽車衝撞人群釀47傷！53歲肇事駕駛被捕 暫排除恐攻

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英格蘭足球超級聯賽冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群，造成47人輕重傷。法新社
英格蘭足球超級聯賽冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群，造成47人輕重傷。法新社

衛報報導，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群，造成47人輕重傷；當地警方已逮捕一名肇事的53歲英國白人男子，但目前並不認為與恐怖主義行動有關。根據社群流傳影片，當時有人被撞飛，還有人被捲入車底；車輛停下後，球迷憤怒包圍車輛並砸碎車窗。

這起事件發生在當地時間26日下午5時41分左右，英超冠軍隊伍利物浦（Liverpool）的敞頂巴士載著球員、教練與工作人員駛過市中心，受到數以萬計球迷的歡迎，現場一片歡騰，煙火和彩帶齊放。

不過，約莫6時，沃特街（Water Street）一輛汽車高速衝撞人群，造成47人輕重傷。

當地救護單位指出，有20人在現場接受治療，另外有27人送醫，其中4人是兒童，且當中1名兒童與1名成人傷勢嚴重。當時有4人受困車輛下方，必須由消防員救出。

目擊者雀兒喜（Chelsea）告訴英國廣播公司（BBC），事發當下街道擠滿人，突然人群中傳出尖叫聲，大家才意識到有危險，一些人及時跳開，駕駛當時毫無減速跡象。

還有目擊者告訴路透，事件發生前，市中心即將舉辦遊行的地點已經出現混亂，不僅人潮過度擁擠，封街資訊不足也令民眾困惑，不知道該往哪裡走。

足球 英國 憤怒 影片 利物浦

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