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汽車衝撞英超利物浦奪冠遊行 導致27人送醫

中央社／ 利物浦26日綜合外電報導
英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊利物浦今天在利物浦市中心遊街慶祝奪冠，期間有一輛汽車衝撞路旁球迷，造成27人送醫。美聯社
英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊利物浦今天在利物浦市中心遊街慶祝奪冠，期間有一輛汽車衝撞路旁球迷，造成27人送醫。美聯社

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊利物浦今天在利物浦市中心遊街慶祝奪冠，期間有一輛汽車衝撞路旁球迷，造成27人送醫，當地警方表示，此案不屬於恐怖主義行徑。

法新社報導，英國麥西塞德郡（Merseyside）警方官員席姆斯（Jenny Sims）在記者會說：「我們認為這是一起孤立事件，目前我們沒有在找尋跟此事有關的其他人員。」

席姆斯還提到，有一名53歲的英國男子已經被拘捕，這起發生在利物浦（Liverpool）的案件並未被視為恐怖主義事件。

足球 英國 恐怖主義 利物浦

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