菲民團啟程前往南海 將舉辦海上和平演唱會

中央社／ 艾尼島26日專電

菲律賓民間團體「這是我們的」聯盟今天在菲律賓艾尼島為南海海上演唱會舉行行前演唱會，來自5國的藝人預定28日在南海中業島海域舉辦和平演唱會。

「這是我們的」（Atin Ito）志工及受邀媒體25日搭乘5028噸海事訓練船「奧卡號」（Kapitan Felix Oca）從馬尼拉碼頭出發，26日上午抵達菲律賓西部巴拉旺省（Palawan）艾尼島（El Nido），召開記者會及行前演唱會。

聯盟召集人戴維（Rafaela Daivd）在記者會上說，菲律賓要向世界展示，不追求以軍事力量或戰爭來控制菲律賓海，而是在這片海域宣揚愛心、社區和文化。

西菲律賓海是菲律賓政府對己方在南海聲索海域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

演唱會舞台搭建在「奧卡號」甲板，週邊圍欄掛有菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊以及中華民國等南海主權索討國的國旗，展現各國追求和平與團結，但沒有中國的五星旗。

南海主權倡議人士佛朗西斯．李（Francis Aquino Dee）告訴中央社，「這是我們對西菲律賓海願景的耀眼實例，那就是雖然不同國家可依法律享有不同的權益，只要相互尊重，大家可以共享這片海域的資源帶來的果實」。

參與行前演唱會的藝人及藝人團體有菲律賓女團Rouge、男團Hori7on、饒舌樂團Morobeats，來自日本的三海郁彌、韓國女團I:Mond、印尼歌手Viona和馬來西亞歌手Kai Mata。

巴拉旺省是一座狹長島嶼，面向南海，當地漁民組成船隊，船上掛有「這是我們的」標語，航至「奧卡號」兩旁聆聽演唱會，部分漁民則受邀登船參與。

「奧卡號」預定27日啟程前往中業島海域，舉辦「和平與團結演唱會」，由於中業島附近的鐵線礁近來再次發生中國海警船向菲律賓科研船噴射強力水柱事件，為「奧卡號」此行增添不確定性。

主辦單位表示，菲律賓海岸防衛隊將會「遠程監控」，協助保護「奧卡號」的航行安全。

這是Atin Ito第3次組織船隊前往南海菲索區域。

2023年12月10日，Atin Ito原計畫為菲律賓漁民及軍艦發送物資，但遭中國海警船尾隨而折返；去年5月中旬，船隊突破中方圍堵，成功於黃岩島海域發送物資予菲律賓漁民。

菲律賓 演唱會 南海

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