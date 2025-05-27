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愛沙尼亞 打造AI基礎教育

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

許多人擔心手機會影響年輕學子注意力和心理健康，明令校園禁用智慧手機，被視為歐洲新教育強國的愛沙尼亞卻反其道而行，將智慧裝置視為教學利器：教師經常要求學生利用手機完成指定作業，政府還計劃9月起為16和17歲學生配發官方AI帳號，使其成全球首個將AI全面融入基礎教育的國家。

愛沙尼亞教育研究部長卡拉斯近日在倫敦舉行的「教育世界論壇」上透露，該國正啟動「AI躍進」（AI leap）計畫，將與OpenAI合作，目標是在2027年前，讓58,000名學生與5,000名教師能免費使用頂級AI學習工具。今年9月起將先向16和17歲的青少年開放。

愛沙尼亞的大膽政策其來有自：1997年的「虎躍計畫」讓全國學校高速網路化，如今則是更進一步推動AI革命，這意味廢除傳統紙本作業，改採口頭報告，以及終結數百年來依賴「背誦、重複、應用」的教學模式，重點是培養年輕人擁有AI無法取代的高階認知能力。

教師 愛沙尼亞

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