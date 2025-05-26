快訊

獨／輝達北士科用地如何處理？ 新壽回覆北市府內容揭曉

影／京華城鼎越開發「涉非常規交易」 朱亞虎100萬交保

「最終仍會取勝」川普要哈佛給外國學生名單 擬拿走30億美元撥款

因應訪日遊客人數激增 東京成田機場興建第3條跑道

中央社／ 東京25日綜合外電報導
為應對外國遊客數量激增的狀況，日本東京成田國際機場今天開始興建第3條跑道。圖為成田機場資料照。美聯社
為應對外國遊客數量激增的狀況，日本東京成田國際機場今天開始興建第3條跑道。圖為成田機場資料照。美聯社

為應對外國遊客數量激增的狀況，日本東京成田國際機場今天開始興建第3條跑道。

法新社報導，在2029年底前，成田機場每年的飛機起降數量上限將由目前的30萬架次增至50萬架次。

這個擴建計畫也將延長第2條跑道，總計可使機場規模擴大近1倍。

成田國際機場公司（NAA）社長田村明比古（Akihiko Tamura）表示，這項計畫將有助提升日本的國際競爭力。

田村明比古在動土儀式上說：「進一步強化機場機能，以提升日本和東京都的國際競爭力，增加訪日外國遊客數量，並促進機場周邊地區發展，是當務之急。」

近來前往日本的旅客人數幾乎每月都刷新紀錄，為當地疲軟的經濟注入活力，同時也造成京都等熱門旅遊勝地的交通擁塞。

日本當局制定了雄心勃勃的目標：截至2030年底，每年接待的遊客數量將幾乎翻倍，達到6000萬人次。

今年1月至4月期間，日本共接待1440萬人次的外國遊客，較去年同期成長24.5%。

東京 日本 成田機場

延伸閱讀

日本政府釋出30萬噸儲備米取消競標 目標6月上旬上架

日本駐台代表拜會 陳光復盼推動澎日觀光交流

日本與美貿易談判能拿什麼籌碼利誘？強大造船技術

台灣人真的好愛去日本！單月破50萬人赴日，另「外籍人士免稅制度」擬取消引熱議

相關新聞

影／夫妻吵架？馬克宏訪越南疑遭夫人「賞巴掌」 官方曝真相

法國總統馬克宏與第一夫人碧姬．馬克宏昨晚飛抵越南，準備今天進行國是訪問。兩人正要走出專機時，碧姬似乎推了馬克宏的臉。法國...

日本漫畫家預言7月大地震 旅客心驚驚...台港韓赴日行程預訂量銳減

日本漫畫家竜樹諒在作品「我所看見的未來」預言，日本將在2025年7月5日發生大地震，已導致數個亞洲國家赴日旅遊的行程預定...

因應訪日遊客人數激增 東京成田機場興建第3條跑道

為應對外國遊客數量激增的狀況，日本東京成田國際機場今天開始興建第3條跑道

日本政府釋出30萬噸儲備米取消競標 目標6月上旬上架

日本政府今天公布即將釋出30萬公噸儲備米的細節，取消競標，銷售對象僅限大型零售業者，售價為每60公斤玄米（糙米）税前價格...

羅馬尼亞總統大選：打敗極右的逆轉勝，瘋狂民粹仍威脅脆弱的民主

不久前，喧騰多時的羅馬尼亞總統大選結束，結果出人意表。原本獲得第一輪選舉優勢的羅馬尼亞人聯盟（AUR）代表西米恩（George Simion），在第二輪選舉被獨立參選的前布加列斯特市長丹（Nicușor Dan）擊敗，最終由丹以53%的得票率當選總統，本次投票率也達到64.72%，為千禧年以來最高。

六四36週年悼英魂 加國民團籲勿輕忽北京滲透威脅

今年是六四天安門事件36週年紀念，加拿大多倫多和溫哥華多個民主組織今天起陸續舉行多場活動，悼念為民主犧牲的英魂，並敦促加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。