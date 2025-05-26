因應訪日遊客人數激增 東京成田機場興建第3條跑道

為應對外國遊客數量激增的狀況，日本東京成田國際機場今天開始興建第3條跑道。

法新社報導，在2029年底前，成田機場每年的飛機起降數量上限將由目前的30萬架次增至50萬架次。

這個擴建計畫也將延長第2條跑道，總計可使機場規模擴大近1倍。

成田國際機場公司（NAA）社長田村明比古（Akihiko Tamura）表示，這項計畫將有助提升日本的國際競爭力。

田村明比古在動土儀式上說：「進一步強化機場機能，以提升日本和東京都的國際競爭力，增加訪日外國遊客數量，並促進機場周邊地區發展，是當務之急。」

近來前往日本的旅客人數幾乎每月都刷新紀錄，為當地疲軟的經濟注入活力，同時也造成京都等熱門旅遊勝地的交通擁塞。

日本當局制定了雄心勃勃的目標：截至2030年底，每年接待的遊客數量將幾乎翻倍，達到6000萬人次。

今年1月至4月期間，日本共接待1440萬人次的外國遊客，較去年同期成長24.5%。