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日本漫畫家預言7月大地震 旅客心驚驚...台港韓赴日行程預訂量銳減

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本漫畫家竜樹諒在作品「我所看見的未來」預言日本7月將發生大地震，導致赴日旅遊預訂量銳減。圖非新聞事件中的漫畫。圖／美聯社
日本漫畫家竜樹諒在作品「我所看見的未來」預言日本7月將發生大地震，導致赴日旅遊預訂量銳減。圖非新聞事件中的漫畫。圖／美聯社

日本漫畫家竜樹諒在作品「我所看見的未來」預言，日本將在2025年7月5日發生大地震，已導致數個亞洲國家赴日旅遊的行程預定銳減。

英國衛報報導，日本幾個重要旅遊市場的赴日航班預訂量已大幅下滑，部分人士認為與「我所看見的未來」有關。

竜樹諒根據自身的「預知夢」創作「我所看見的未來」，該書在1999年出版的原版封面提及「重大災難」將於2011年3月發生，而日本確實在當年遭遇致命地震與海嘯。2021年再版時，竜樹諒加入了新內容，聲稱下一場重大災難將在2025年7月5日發生。這番言論引發社群媒體上的煽動性貼文，警告人們遠離日本。

儘管這些網路上的猜測毫無科學依據，竜樹諒成功預言2011年3月災難的紀錄，讓她的夢境被部分人視為具可信度。當年東北地區的地震與海嘯釀成逾1.8萬人喪生，並引發福島第一核電廠三座發電機組熔毀。

根據彭博資訊援引ForwardKeys的訂票數據指出，竜樹諒最新預言的影響在南韓、台灣與香港尤為明顯。以香港為例，目前赴日行程平均預訂量年減達50%，而6月底至7月初的預訂量更是暴跌83%。

香港一間旅行社表示，這部漫畫已經影響民眾旅遊規劃，今年4至5月春假期間赴日訂單較去年減半。

大灣區航空指出，原本對今年春季預訂量較往年下滑摸不著頭緒，畢竟日本的櫻花祭與香港的復活節假期通常是赴日旅遊旺季。

大灣區航空駐日辦公室總經理伊藤寬樹（音譯）表示，「我們原先預期約八成的機位被預訂，但實際預訂量僅有四成。」

大灣區航空與香港航空在內的業者已縮減飛往日本的航班服務，儘管日本官方一再呼籲旅客不要相信謠言。宮城縣知事村井嘉浩表示，這些毫無根據的說法已開始影響當地觀光，呼籲外界不要被煽動。

這與疫後的日本觀光熱潮背道而馳。受惠於日圓走貶，單在4月赴日旅客數便創下390萬人歷史新高；日本政府也希望2030年底前能將每年的訪日人次推升至6,000萬。

NHK指出，這部漫畫已催生超過1,400部YouTube影片，總觀看次數突破1億次。其中一些影片更渲染恐慌，預測火山爆發、甚至隕石撞擊等末日場景。該漫畫再版至今銷量已接近百萬冊。

竜樹諒本人則呼籲民眾不要透過字面解讀她的預言。在接受每日新聞訪問時，她表示很高興自己的作品能提升民眾的防災意識，但也補充說：「不要受到不必要的影響…要聽取專家的意見。」

香港 日本 地震 南韓

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