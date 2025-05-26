快訊

涉校園性平案洩密爭議 教育部證實：葉丙成已請假接受調查

賈靜雯忍不住淚崩！3家人全罹癌驚人健檢報告出爐尪暈倒

若朱立倫誠心「免等到9月交棒」 趙少康1原因喊話：盧秀燕應提前上陣

日本政府釋出30萬噸儲備米取消競標 目標6月上旬上架

中央社／ 東京26日專電
日本農林水產省26日公布即將釋出30萬公噸儲備米的細節，取消競標，銷售對象僅限大型零售業者，目標是6月上旬能讓民眾以約每5公斤2000日圓（約新台幣420元）的價格買到儲備米。圖為日本超市貼出限購公告。圖／中央社
日本農林水產省26日公布即將釋出30萬公噸儲備米的細節，取消競標，銷售對象僅限大型零售業者，目標是6月上旬能讓民眾以約每5公斤2000日圓（約新台幣420元）的價格買到儲備米。圖為日本超市貼出限購公告。圖／中央社

日本政府今天公布即將釋出30萬公噸儲備米的細節，取消競標，銷售對象僅限大型零售業者，售價為每60公斤玄米（糙米）税前價格1萬700日圓，比前次競標價格約下降47%，目標是6月上旬能讓民眾以約每5公斤2000日圓（約新台幣420元）的價格買到儲備米。

共同社、日本經濟新聞報導，農林水產大臣小泉進次郎今天宣布釋出儲備米的新方式，取消過去的競標制，改為隨意契約，由政府任意選擇大型超市等零售業者直接銷售。這次釋出的儲備米總量為30萬公噸，未來將視需求考慮追加供應。

日本政府過去將儲備米出售給全國農業協同組合聯合會（JA全農）等單位，但因為流通速度太慢，這次改為賣給直接接觸消費者的業者。今年3月透過2輪競價釋出的21萬公噸儲備米當中，截至4月27日，僅有約1成流通到市面上。

農林水產省也設立了專門處理米價問題的「集中應對小組」，今天舉行成立儀式。小組成員約40人，若加上地方農政局人員，整體規模約500人。

針對採用新方式釋出儲備米，小泉表示「會以更快且更具危機意識的態度，消除國民的不安」，預計近期開始受理業者申請。至於是否會擔心儲備米耗盡，小泉強調，「儲備米是為緊急情況準備的，現在就是緊急情況」。

這次釋出的儲備米當中，包含2022年產的20萬公噸與2021年產的10萬公噸，平均價格為每60公斤不含稅1萬700日圓（含稅1萬1556日圓），對象僅限於每年銷售量超過1萬公噸的大型零售業者，也包含網購業者，採取每天先到先受理的方式販售，時間為今年8月底2025年產新米上市前，簽約後公開業者名稱。前次的第3輪投標平均成交價為2萬302日圓，幾乎是這次售價的兩倍。

這次銷售不設回購條件，運費由政府負擔。政府負責把儲備米從倉庫運送至零售業者希望的地點，如果需要把玄米碾製為白米，費用則由業者自行負擔。根據簡單計算，原始成本約為5公斤不到900日圓，但還要加上碾米與運送到店面的價格來決定售價。

農林水產省以2024年同期的一般利潤為基準，認為零售價格應該要維持在每5公斤約2000日圓（含稅約2160日圓）左右的水準。不過由於涉及反壟斷法，因此政府不會對業者售價提出要求。

日本米價居高不下，根據農林水產省彙整，本月5日到11日之間，日本全國約1000間超市每5公斤平均米價漲到4268日圓（約新台幣900元），較前一週增加54日圓（約新台幣11元），是去年同期逾2倍。

超市 日本 小泉進次郎 售價

延伸閱讀

【日本夏季盛事】日本「16大人氣花火大會」總整理

日本戶籍國籍欄可填台灣正式上路 「閃亮名」加以限制

日本與美貿易談判能拿什麼籌碼利誘？強大造船技術

台灣人真的好愛去日本！單月破50萬人赴日，另「外籍人士免稅制度」擬取消引熱議

相關新聞

羅馬尼亞總統大選：打敗極右的逆轉勝，瘋狂民粹仍威脅脆弱的民主

不久前，喧騰多時的羅馬尼亞總統大選結束，結果出人意表。原本獲得第一輪選舉優勢的羅馬尼亞人聯盟（AUR）代表西米恩（George Simion），在第二輪選舉被獨立參選的前布加列斯特市長丹（Nicușor Dan）擊敗，最終由丹以53%的得票率當選總統，本次投票率也達到64.72%，為千禧年以來最高。

日本政府釋出30萬噸儲備米取消競標 目標6月上旬上架

日本政府今天公布即將釋出30萬公噸儲備米的細節，取消競標，銷售對象僅限大型零售業者，售價為每60公斤玄米（糙米）税前價格...

六四36週年悼英魂 加國民團籲勿輕忽北京滲透威脅

今年是六四天安門事件36週年紀念，加拿大多倫多和溫哥華多個民主組織今天起陸續舉行多場活動，悼念為民主犧牲的英魂，並敦促加...

「貝多芬與羅西尼的世紀」：布達佩斯的兩種音樂體驗

匈牙利首都布達佩斯在國際旅遊市場上的知名度或許不如倫敦、巴黎、羅馬、維也納…等等歐洲大城，但作為奧匈帝國曾經的雙元首都之一，布達佩斯依然保留著豐富的文化底蘊值得細細探索。筆者將以兩篇文章的篇幅來回顧這趟布達佩斯之旅所經歷的音樂文化和美食／佳釀。

原爆紀念首次邀請台灣，賴政府不尷尬嗎？

這次台灣能夠首度受邀出席廣島和平式典，追根究底就是去年廣島市府引爆的「雙標」風波，迫使廣島市政府調整邀請方式，而讓台灣獲得受邀機會。當台灣可以和各國「平起平坐」時，也正代表台灣將進入這個名為和平式典的大國角力場。如果各國正式收到邀請函後，和台灣友好的國家「拒絕出席、以示抗議」，我們是否也將捲入風暴，面臨「選邊站隊」的尷尬處境？

鄰居違規養狗常吠叫太嘈…他走廊放2大蛇抗議 管理公司這樣解決

以毒攻毒，最終兩敗俱傷？泰國有公寓原本禁養寵物，但有部份住戶仍偷養，其中有人的寵物犬因經常吠叫，鄰居們多次向管理處投訴無果…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。