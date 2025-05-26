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歐洲台灣華語文教學研討會 鼓勵打造台式教學品牌力

中央社／ 柏林26日專電

台灣華語文學習中心教學研討會歐洲場23日至24日在德國法蘭克福舉行，來自歐洲12國的學習中心負責人與教育代表等約50人與會，共同討論行銷招生、文化推廣等議題，強化台灣華語教學品牌在歐洲影響力。

研討會由僑務委員會主辦、駐法蘭克福辦事處僑務組承辦，僑委會委員長徐佳青親自主持開幕典禮、綜合座談與閉幕式，駐法蘭克福辦事處處長羅美舜也出席活動；歐洲12國的學習中心負責人、台裔教師、教育部外派華語教師及僑校等代表均與會。

徐佳青致詞時指出，僑委會自2021年起推動設立台灣華語文學習中心，全球已設有88所，其中歐洲地區占20所，發展成果亮眼。研討會盼凝聚歐洲在地教學能量，藉由經驗交流與主題討論，提升各中心在招生行銷、社會連結及文化推廣等方面的執行與創新力。

她以台積電為例，鼓勵各中心思考如何透過客製化課程與創新教學模式，打造台灣華語文的優質教學品牌。僑委會未來也將提供多元文化主題自編教材，支援海外教學所需。

研討會內容包含駐德國代表處教育組組長翁勤瑛專題報告，說明教育部推動海外華語教育的策略，另針對營運與宣傳、語言與文化教學設計等主題，安排歐洲6所學習中心分享實務經驗。

與會者也包括主流學校任教的台灣華語教師與教育部優華語計畫人員，介紹教學實況及台灣文化推廣方式。各主題設有分組討論，透過腦力激盪激發創意與策略，讓參與者在短時間內獲益良多。

羅美舜在閉幕致詞中表示，感謝華語教師長年協助推廣台灣品牌的華語教學，透過文化軟實力與華語教育交流，能讓更多國際友人認識台灣，進一步深化台灣與歐洲各界的連結與友誼。

華語 法蘭克福 教師 德國 徐佳青

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