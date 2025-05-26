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六四36週年悼英魂 加國民團籲勿輕忽北京滲透威脅

中央社／ 溫哥華25日專電
溫哥華支聯會主辦「民主行」，逾百人聚集在中國駐溫哥華領事館前抗議中共暴政。圖／中央社
溫哥華支聯會主辦「民主行」，逾百人聚集在中國駐溫哥華領事館前抗議中共暴政。圖／中央社

今年是六四天安門事件36週年紀念，加拿大多倫多和溫哥華多個民主組織今天起陸續舉行多場活動，悼念為民主犧牲的英魂，並敦促加拿大警惕北京的滲透威脅，切莫因為與美國的貿易戰而輕忽了中國的危險性。

溫哥華支聯會主辦的「民主行」活動，吸引來自中港台、西藏、維吾爾、菲律賓等多族裔社區共百餘人在市中心集會遊行，在警車沿路護送下，他們沿著固蘭湖街（Granville Street）行至中國領事館門前，眾人高呼「打倒共產黨」、「釋放政治犯」、「勿忘六四」、「拒絕滲透」等口號，對中國殘害民主和干預滲透表達不滿。

溫支聯主席Edmond Leung表示，無論六四事件過了多少年都不會被遺忘。

他說：「1989年有許多勇敢的中國年輕人為民主奮鬥，2019年也有一批無畏的香港人持續為自由抗爭，數十年來有許多人因民主運動而失去生命或仍被囚禁，而我們身在自由國度的人，更需要為他們發聲。」

自六四事件發生後，香港一直是悼念六四、支持中國民主的基地，但隨著國安法的頒布，香港支聯會被迫於2021年9月宣布解散。香港支聯會前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤和多名常委都遭控顛覆國家政權罪。

多倫多一些民主人士今天到約克大學校園內的民主女神像前獻花，悼念為中國和香港民主運動而犧牲的英魂。

前香港學聯秘書長、因擔任「雨傘運動」領袖的周永康出席活動，稱香港支聯會的民主棒子已經傳承至海外許多站點，民主的火苗永不熄滅。

多倫多支聯會共同主席關卓中也說，堅持了36年的紀念六四活動就是要延續歷史、守護真相，除了今天的活動外，接下來幾天在多倫多和溫哥華兩大城市還有六四音樂會、燭光晚會、民主座談會等。

中國民主黨溫哥華黨部負責人郝丹曾是叱吒風雲的民營企業家，因為不願配合中國高官的貪污腐敗，最終出逃至加拿大。

由於加拿大正受到美國總統川普的關稅和主權威脅，反美情緒高漲，也有人喊出「不如和中國做生意」，但郝丹提醒：「中國共產黨是騙死人不償命的，切莫與魔鬼共舞。」

加拿大中華民國青年會負責人Jeffrey正好是1989年出生，他說，當年勇敢的六四青年是他的榜樣，並希望台灣能對中國的滲透威脅更有危機意識。他說：「遠在太平洋另一端的加拿大都飽受北京的滲透威脅，更何況是台灣呢？」

加拿大中華民國青年會幾名成員在中國駐溫哥華領事館前揮舞國旗悼六四，彰顯台灣守護民主自由的信念。圖／中央社
加拿大中華民國青年會幾名成員在中國駐溫哥華領事館前揮舞國旗悼六四，彰顯台灣守護民主自由的信念。圖／中央社

香港 溫哥華 加拿大 六四

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